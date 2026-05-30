Monopattini, nuove regole e controlli a Siracusa: Civitalia attiva il servizio per il rilascio del contrassegno identificativo

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada sui monopattini elettrici e l’intensificazione dei controlli sul territorio, a Siracusa sono già state elevate diverse sanzioni. Tra gli aspetti più verificati rientra il contrassegno identificativo (il cosiddetto “targhino”), diventato un passaggio essenziale per circolare in regola ed evitare contestazioni.
Contrassegno monopattini: perché conviene mettersi in regola subito
Per molti cittadini il monopattino è ormai un mezzo quotidiano: casa-lavoro, università, commissioni in città. Proprio per questo, con regole più stringenti e controlli più frequenti, diventa importante regolarizzare la propria posizione per tempo, evitando errori procedurali o ritardi che possono trasformarsi in una multa.
La soluzione pratica: il servizio Civitalia
Per supportare i cittadini, Civitalia ha attivato un servizio dedicato al rilascio del contrassegno identificativo per monopattini.
Il servizio comprende:
* gestione della richiesta e supporto nella procedura;
* compilazione corretta della pratica con verifica dei dati;
* indicazioni operative per l’utilizzo e l’applicazione del contrassegno.
Il rilascio del contrassegno è un servizio professionale a pagamento, con assistenza completa e personalizzata.
Perché farlo adesso
Con i controlli già attivi e le sanzioni in aumento, mettersi in regola subito significa continuare a usare il monopattino con maggiore serenità, riducendo il rischio di contestazioni durante verifiche su strada.
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Dove rivolgersi
📍 Siracusa – Via Italia 22
📍 Priolo Gargallo – Via dei Castel Lentini 127
📍 Melilli – Piazza Crescimanno 4
☎️ 3519001347
Per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare o recarsi in una delle tre sedi Civitalia.
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