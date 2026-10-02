Monza, debutto del siracusano Andrea Carpenzano: due terzi posti Bronze e doppia top-10

Sport · LOTUS CUP ITALIA

Un debutto decisamente positivo, impreziosito da due podi di classe e da una crescita costante nell’arco del fine settimana. Andrea Carpenzano ha affrontato per la prima volta un appuntamento della Lotus Cup Italia in occasione del quinto e penultimo round stagionale, disputato all’Autodromo Nazionale Monza, distinguendosi con due terzi posti nella categoria Bronze e altrettanti piazzamenti nella Top-10 assoluta.

Una sfida inedita per il pilota siracusano, abitualmente impegnato quest’anno nella Lotus Emira Cup in equipaggio con Giovanni Grasso. Il passaggio alla Lotus Elise Cup PB-R, vettura dalle caratteristiche profondamente differenti rispetto alla GT utilizzata nel corso della stagione, ha rappresentato un banco di prova particolarmente stimolante, affrontato senza particolari aspettative di classifica ma con la volontà di acquisire esperienza e confrontarsi con i protagonisti della serie. A rendere ancora più interessante la trasferta brianzola anche il ritorno su un circuito che Carpenzano aveva affrontato per la prima volta diverse stagioni prima, quando era impegnato nelle competizioni riservate alle monoposto.

Il lavoro è iniziato sin dalle due sessioni di prove libere del venerdì, sfruttate principalmente per prendere confidenza con la Lotus Elise, comprenderne il comportamento e individuare i giusti riferimenti di guida. Un percorso di adattamento proseguito anche nelle qualifiche del sabato mattina, durante le quali il siracusano è riuscito a ridurre progressivamente il divario dai piloti più esperti della categoria.

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In gara-1, Carpenzano ha messo a frutto il lavoro svolto nelle sessioni precedenti, rendendosi autore di una prestazione regolare e priva di sbavature. Dopo aver guadagnato una posizione già alla prima curva, ha mantenuto un buon ritmo per tutta la durata della corsa, transitando sotto la bandiera a scacchi con un positivo decimo posto assoluto. Un risultato che gli ha consentito di festeggiare immediatamente il primo podio nella nuova esperienza, grazie alla terza posizione nella classe Bronze.

Le sensazioni positive hanno trovato ulteriore conferma nella seconda manche, disputata l’indomani. Forte dell’esperienza accumulata durante il weekend, Carpenzano ha compiuto un evidente salto di qualità, migliorando i propri riferimenti cronometrici e riuscendo a confrontarsi da vicino con avversari che vantano una maggiore conoscenza della vettura. Una prova convincente, conclusa con il nono posto assoluto e un nuovo terzo gradino del podio Bronze, a suggellare un esordio nel quale il siracusano ha saputo abbinare velocità, capacità di adattamento e continuità di rendimento.

Queste le parole di Andrea Carpenzano: “Sono davvero contento di questo weekend, perché arrivavo a Monza senza particolari aspettative di risultato ma con tanta voglia di mettermi alla prova. La Lotus Elise è una macchina completamente diversa dall’Emira con cui corro abitualmente e avevo bisogno di capire come interpretarla. La sensazione di tornare a correre su questa pista è stata fantastica, dopo averla scoperta per la prima volta diversi anni fa quando gareggiavo ancora in monoposto. Abbiamo sfruttato le prove libere per prendere confidenza con la vettura e già in qualifica sono riuscito a migliorare sensibilmente i miei riferimenti. In gara-1 ho preferito non commettere errori e costruire il risultato giro dopo giro, mentre domenica mi sono sentito decisamente più a mio agio, riuscendo a girare su buoni tempi e a battagliare con piloti molto più esperti di me in questa categoria. Chiudere il debutto con due podi Bronze e due piazzamenti nella Top-10 assoluta è una bella soddisfazione, ma soprattutto porto a casa un’esperienza che mi ha permesso di crescere ulteriormente come pilota. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa opportunità, lo staff tecnico per il supporto durante il weekend, il mio manager Giovanni Grasso, la mia famiglia e tutti gli sponsor che continuano a credere in me. Adesso torniamo a concentrarci sull’Emira Cup, con la voglia di chiudere la stagione nel migliore dei modi”.

Archiviata con soddisfazione la parentesi nella Lotus Cup Italia, per Carpenzano l’attenzione torna ora sul principale impegno stagionale. Il prossimo appuntamento è infatti in programma dal 13 al 15 novembre al Misano World Circuit, dove il pilota siracusano ritroverà Giovanni Grasso al proprio fianco per affrontare il round conclusivo della Lotus Emira Cup. Un’ultima sfida nella quale Carpenzano proverà a mettere a frutto anche l’esperienza maturata nel Tempio della Velocità, con l’obiettivo di concludere da protagonista una stagione ricca di soddisfazioni e nuove opportunità di crescita.