Morì a Cavagrande colpita da un masso, dopo 25 anni la beffa: risarcimento annullato, la famiglia costretta a pagare le spese

Oltre al danno – grave, tragico, la morte di una persona cara – anche la beffa di dover pagare le spese di giudizio pari ad almeno 66.624 euro (oltre spese varie). È il punto d’arrivo di una vicenda giudiziaria durata oltre 25 anni e legata al drammatico incidente avvenuto l’11 aprile 1999 nei sentieri di Cava Grande di Cassibile, dove un masso precipitato dal costone roccioso uccise Paola Dugo.

Gli eredi – madre, figlia e fratelli della vittima, rappresentati dall’Avv. Giorgio Nicastro del Lago – agirono giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall’evento, fondando la domanda per responsabilità da custodia. I familiari – madre, fratelli e figlia – hanno cercato giustizia civilmente contro l’assessorato regionale all’Agricoltura (Dipartimento Aziende Forestali Demaniali), chiamando in causa anche la Regione. In primo grado, il Tribunale di Catania aveva riconosciuto la responsabilità dell’Assessorato sia come custode dell’area sia per colpa, sulla base di una Ctu che descriveva versanti instabili, pericolosità evidente e cautele attuabili. La condanna al risarcimento (circa 1,28 milioni) includeva anche il danno catastrofale per la vittima e riconosceva la responsabilità dell’assessorato quale ente custode, condannandolo al risarcimento.

Il giudice, accogliendo le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio Francesco Maria Cantarella, accertava che l’area presentava una condizione di “elevatissima vulnerabilità” e che l’evento era prevedibile e prevenibile con una regolare attività di vigilanza e manutenzione. Il Tribunale respingeva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ritenendola tardiva e dunque inammissibile.

In appello cambia tutto: la Corte ritiene tempestiva l’eccezione di prescrizione dell’Assessorato (perché, quando una causa non viene iscritta a ruolo e viene poi riassunta, le decadenze si agganciano all’udienza dell’atto di riassunzione) fondando la riforma su un rilievo processuale relativo alla tempestività della costituzione dell’Amministrazione in primo grado. Nel merito, applica il termine decennale in relazione al reato di omicidio colposo: con decesso l’11 aprile 1999 e primo atto interruttivo solo il 9 settembre 2011, il diritto al risarcimento risulta prescritto. Conseguenza: rigetto integrale delle domande e condanna degli eredi a rifondere all’Assessorato le spese di entrambi i gradi (18 mila + 18 mila euro, oltre accessori).

La Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello sollevata dagli appellati. La Cassazione chiude definitivamente la porta. Conferma la lettura in secondo grado, sia sulla tempestività dell’eccezione sia sul computo della prescrizione. Il ricorso viene rigettato e alla ricorrente vengono addebitate le spese del giudizio di legittimità. Il risultato finale, per gli eredi, è un conto pesante: almeno 66.624 euro di importi base liquidati, cui vanno sommati spese generali (15%), Iva, Cps e l’ulteriore contributo unificato.

“La vicenda evidenzia come, pur in presenza di un accertamento tecnico che aveva individuato profili di responsabilità dell’ente custode in primo grado, l’applicazione dell’istituto della prescrizione abbia determinato l’impossibilità di conseguire il risarcimento del danno, con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di giudizio – sottolinea l’avvocato Nicastro del Lago -. Si tratta di una questione che solleva interrogativi di carattere sistematico sul bilanciamento tra certezza dei rapporti giuridici, garantita dagli istituti prescrizionali, ed effettività della tutela risarcitoria nelle ipotesi di responsabilità da custodia di aree pubbliche”.