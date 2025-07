Morte del 25enne Marco Latina, a Floridia tre giorni di lutto cittadino

Sconvolta Floridia dalla morte del 25enne Marco Latina, ieri sera, in un incidente stradale. Il sindaco Marco Carianni proclama tre giorni di lutto cittadino:

“A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e della comunità che rappresento, esprimo un sentimento di forte vicinanza alla famiglia del caro Marco Latina. – continua Carianni – Era un amico mio e di tanti che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di vita con lui. Il suo sorriso sapeva contagiare, la sua straordinaria disponibilità ne ha fatto il ragazzo perbene che è stato, troppo giovane per andare così presto. Ho proclamato, fino a lunedì 28 luglio, tre giorni di lutto cittadino come segno di rispetto nei confronti del dolore dei familiari di Marco. Questa tragedia impone alla città di fermarsi: per questo gli eventi e le manifestazioni musicali previste per il weekend sono da considerarsi rinviate a data da destinarsi”.