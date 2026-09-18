Morte del turista inglese a Canicattini: tra le ipotesi un gioco erotico finito male

Cronaca · autopsia il 22

Potrebbe esserci anche un gioco erotico finito tragicamente dietro la misteriosa morte di John Benjamin Braithwaite, il cittadino inglese originario di Leeds trovato senza vita nelle campagne di contrada Piano Milo, tra Noto e Canicattini Bagni. È una delle ipotesi prese in considerazione dagli investigatori mentre proseguono gli accertamenti coordinati dalla Procura di Siracusa e affidati ai Carabinieri. Una pista che, allo stato, non rappresenta una conclusione investigativa: saranno soprattutto gli esami medico-legali a dover chiarire cosa abbia provocato la morte dell’uomo.

Braithwaite è stato trovato nudo, nei pressi di un casolare abbandonato dove era stato allestito una sorta di accampamento. Vicino al corpo è stata rinvenuta anche una corda, mentre dalla prima ispezione medico-legale sarebbero emersi alcuni segni sul collo. Sono proprio questi elementi che gli investigatori stanno cercando di mettere in relazione con la dinamica della morte. Tra gli scenari al vaglio c’è quindi anche quello di una possibile asfissia avvenuta durante una pratica erotica, ma restano aperte altre piste e non è ancora possibile stabilire se al momento della morte Braithwaite fosse solo o con altre persone.

Il cittadino britannico aveva raggiunto la zona dopo essere entrato in contatto con una comunità che aveva organizzato un raduno-campeggio nelle campagne. Furono alcuni partecipanti a dare l’allarme dopo il ritrovamento del corpo nella notte tra il 12 e il 13 settembre. I Carabinieri stanno adesso ricostruendo gli ultimi giorni e soprattutto le ultime ore di vita dell’uomo: gli spostamenti, le persone incontrate e quanto avvenuto nell’area prima del ritrovamento.

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Tra gli oggetti acquisiti durante gli accertamenti figura anche un diario personale. Il suo contenuto viene esaminato insieme alle testimonianze raccolte e agli altri elementi trovati sul posto, nel tentativo di ricostruire il contesto nel quale è maturata la morte. La vicenda ha intanto superato i confini italiani, attirando l’attenzione anche dei media britannici. Braithwaite era infatti originario di Leeds e il caso è stato seguito nei giorni scorsi anche dalla stampa del Regno Unito.

Il punto decisivo dell’inchiesta resta però l’autopsia disposta dalla Procura di Siracusa e fissata per martedì 22 settembre. L’esame dovrà chiarire innanzitutto la causa della morte e verificare la natura dei segni riscontrati sul collo, fornendo agli investigatori elementi per stabilire quale delle ipotesi attualmente considerate sia compatibile con quanto accaduto.

Il caso è seguito anche nel Regno Unito, dove la stampa nazionale ha dato ampio spazio alla morte del 35enne di Leeds. Il Foreign Office britannico ha confermato di essere in contatto con la famiglia e con le autorità italiane.