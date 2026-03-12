Morte di Angelo Cavaliere a Priolo, per l’autopsia incarico a due consulenti della Procura

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Angelo Cavaliere, l’operaio di Priolo deceduto dopo le conseguenze di una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi in via Castel Lentini, nel centro cittadino. La Procura di Siracusa ha infatti affidato l’incarico per l’esame autoptico che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e verificare il rapporto tra le lesioni riportate durante il pestaggio e il malore che si è rivelato fatale.

L’incarico è stato conferito al medico legale Maria Francesca Berlich e al professore Pietro Zuccarello, docente di Tossicologia forense all’Università di Catania. I due consulenti sono stati chiamati ad accertare se le condizioni fisiche della vittima e le lesioni riportate durante l’aggressione abbiano inciso direttamente nel determinare la morte. L’autopsia è iniziata oggi stesso all’ospedale Muscatello di Augusta. Gli specialisti avranno 90 giorni di tempo per depositare la perizia medico-legale che dovrà fornire alla Procura un quadro definitivo sulle cause del decesso.

Nel frattempo, al termine degli accertamenti autoptici, l’avvocato della famiglia della vittima, Domenico Mignosa, chiederà il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, così da consentire la celebrazione dei funerali. Secondo quanto emerso finora dalle indagini coordinate dal Pubblico ministero Chiara Metoldo, Cavaliere sarebbe stato vittima di una violenta aggressione avvenuta la sera del 26 febbraio. Dopo il pestaggio l’uomo non avrebbe chiesto di essere trasportato in ospedale ma il giorno successivo avrebbe accusato un malore improvviso, morendo prima del trasferimento in una struttura sanitaria. Per l’aggressione è stato fermato e arrestato un uomo di 46 anni, nei confronti del quale il Gip ha già convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere.