Morte di anziani nelle Rsa di Augusta, a giudizio i due amministratori: udienza rinviata

Si apre una nuova fase giudiziaria nella vicenda dei decessi avvenuti durante l’emergenza Covid in due residenze per anziani ad Augusta. L’indagine trae origine da un esposto presentato nel gennaio 2020 dalla moglie di un defunto ospite della residenza per anziani di Augusta deceduto a seguito delle complicazioni respiratorie dovute alla polmonite da Covid-19.

Per i due amministratori delle strutture, accusati di omicidio colposo plurimo con previsione dell’evento, si sarebbe dovuta aprire oggi la prima udienza dibattimentale con le prime testimonianze e la ricostruzione dettagliata della catena dei contagi all’interno delle strutture, ma è slittata all’8 maggio in attesa della riassegnazione del giudice.

Secondo quanto contestato dall’accusa, rappresentata dai Pubblici ministeri Andrea Palmieri e Davide Viscardi, un’infermiera sarebbe stata chiamata a sostituire un collega in una delle due Rsa dove era già accertata la positività al Covid di una paziente. La presenza dell’operatrice, secondo l’impianto accusatorio, non sarebbe stata comunicata come previsto alle autorità sanitarie competenti, né sarebbero stati attivati adeguati protocolli di isolamento e prevenzione.

Nel giro di pochi giorni – si parla di cinque giorni – si sarebbe registrata una diffusione del contagio tra gli ospiti ultraottantenni delle strutture. Il bilancio, secondo le contestazioni, è stato drammatico: sette anziani deceduti e un infermiere ricoverato in ospedale a causa dell’infezione.

La Procura ritiene che la condotta contestata integri non solo una negligenza, ma una responsabilità aggravata dalla prevedibilità dell’evento, alla luce delle linee guida e dei protocolli sanitari vigenti in quel periodo per le strutture sociosanitarie.

Nel corso delle verifiche, gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del personale tra le strutture e le eventuali omissioni nelle comunicazioni e nelle misure di contenimento del contagio e a questo punto si attenderà di entrare nel merito con l’escussione dei primi testimoni e la ricostruzione tecnica del meccanismo dei contagi.