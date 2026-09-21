Morte di Breci. La richiesta di fermarsi, il salto dall’auto e la fuga

Cronaca · La tragedia

Una trasferta per partecipare a un raduno di osservatori arbitrali, un viaggio in auto con due amici e una sequenza di eventi che si è concluso in tragedia. Si può definire assurda la morte di Andrea Breci, il 38enne siracusano morto il 20 settembre, una settimana dopo essere rimasto gravemente ferito durante il viaggio verso Enna.

Una ricostruzione che, se confermata dagli accertamenti, delineerebbe una dinamica diversa da quella di un ordinario incidente stradale.Secondo alcune testimonianze, Breci si sarebbe accordato con un amico di Lentini, andando a prenderlo prima di raggiungere Catania. Qui i due avrebbero incontrato un terzo uomo, con il quale avrebbero proseguito il viaggio a bordo dell’auto di quest’ultimo. Durante il tragitto, il conducente avrebbe parlato di alcune difficoltà personali e familiari. Una volta arrivati a Enna, l’uomo alla guida si sarebbe innervosito e avrebbe cominciato ad accelerare, nonostante le proteste dei due passeggeri, che gli avrebbero chiesto di fermarsi per consentire loro di scendere.

Il conducente non avrebbe accolto la richiesta e a quel punto che Breci, spaventato dalla velocità e dalle possibili conseguenze, si sarebbe lanciato dall’auto ancora in movimento, riportando le gravissime lesioni che ne avrebbero poi causato la morte. L’altro passeggero sarebbe invece rimasto a bordo e poche centinaia di metri più avanti, quando la vettura si sarebbe fermata a un semaforo rosso, è riuscito a scendere e a tornare indietro per soccorrere l’amico.

Breci è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania, dove le sue condizioni sono apparse critiche sin dall’inizio con un importante emorragia cerebrale. Dopo una settimana di ricovero, ieri la notizia della sua morte.Il racconto, però, prosegue con il conducente che dopo aver lasciato sul posto i due passeggeri a Enna, sarebbe tornato verso il Catanese. A un certo punto ingaggia un inseguimento con i carabinieri iniziato nell’hinterland etneo e terminato con un violento incidente sulla circonvallazione di Catania.

Una gazzella del Nucleo Radiomobile avrebbe intercettato la Ford in viale Ulisse, sulla carreggiata in direzione Misterbianco. A quel punto il conducente avrebbe sterzato improvvisamente, tagliando la strada all’auto dei carabinieri e finendo per scontrarsi violentemente con la pattuglia.