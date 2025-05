Morte di Ivan Lo Bello, il ricordo del presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale

Arrivata questa mattina la notizia della scomparsa all’età di 62 anni di Ivanhoe Lo Bello, un uomo molto noto in città, imprenditore, presidente di Confindustria Siracusa, presidente di Confindustria Sicilia, vice presidente di Confindustria nazionale. Tra gli altri incarichi Lo Bello è stato anche presidente della Camera di Commercio di Siracusa, fino ad approdare ad Unioncamere nazionale.

“La morte di Ivan Lo Bello lascia un vuoto incolmabile nella nostra città – dice il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale -. Ti abbiamo visto ideatore e protagonista della lotta al “racket del pizzo” che ti portò addirittura alla necessità di avere la scorta; ma nello stesso tempo sei stato creatore di cultura e bellezza, ideatore geniale dell’”Ortigia festival”, che fece parlare di sé in Italia e in Europa e che vide i grandi nomi del teatro internazionale qui a Siracusa, in ben sei edizioni.Il ricordo che tutti i siracusani della nostra generazione, e non solo loro, hanno di te è ancora ben vivo e rimarrà impresso per sempre – commenta Gian Piero Reale -; credevi nella forza dell’intelligenza, del sapere e della cultura. Lasci alla tua famiglia e ai tanti amici che negli anni hai avuto e coltivato, la consapevolezza di essere stato un testimone importante di una generazione che ha creduto nella bellezza”.