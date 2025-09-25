Ultime news

2 minuti di lettura
Inchiesta

Morte di Margaret Spada, i Pm chiedono l’arresto del medico

Chiesta anche la sospensione dall'attività medica per lui e il figlio

La Procura ha chiesto l'arresto del medico dello studio in cui è stata operata Margaret Spada

Chiesta anche la sospensione dall'attività medica per lui e il figlio

2 minuti di lettura

Arresti domiciliari e sospensione dell’attività medica. Questa la richiesta della Procura nei confronti del chirurgo estetico Marco Procopio, mentre per il figlio Luigi è stata chiesta solo la sospensione dall’attività medica. Entrambi erano presenti nello studio medico di Roma il giorno del malore di Margaret Spada, 22enne originaria di Lentini, deceduta lo scorso novembre per le conseguenze di un intervento di rinoplastica.

Un intervento in sala operatoria

Ragazza muore dopo un intervento di rinoplastica: tragedia a Lentini

Aveva 22 anni

La notizia è stata riportata ieri dal giornale la Repubblica, in un articolo a firma di Giuseppe Scarpa, e aggiunge dunque un nuovo capitolo a una storia tragica con un’inchiesta che vede i due indagati con l’accusa di omicidio colposo.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, i consulenti nominati dalla magistratura avrebbero ricostruito quei minuti di emergenza nello studio medico, concludendo che a risultare “fatale è stata la gestione dell’emergenza”, tra gravi ritardi, nessun uso del defibrillatore e una chiamata, secondo la Procura, al 118 partita tardi.

La Procura ha chiesto l'arresto del medico dello studio in cui è stata operata Margaret Spada

La salma di Margaret Spada potrebbe tornare stasera a Lentini. Sull’esito dell’autopsia si attendono ulteriori analisi

L’autopsia

La giovane era partita insieme con il fidanzato da Lentini il 4 novembre, così come ricostruisce la Repubblica, poi il momento dell’operazione con l’anestesia che “cambia la scena”: la giovane si sente male e è inizia il calvario, sarà ricoverata e morirà dopo 2 giorni, il 7 novembre.

Ora toccherà al Gip decidere sulla richiesta avanzata dai Pm.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni