Morte di Margaret Spada, i Pm chiedono l’arresto del medico

Arresti domiciliari e sospensione dell’attività medica. Questa la richiesta della Procura nei confronti del chirurgo estetico Marco Procopio, mentre per il figlio Luigi è stata chiesta solo la sospensione dall’attività medica. Entrambi erano presenti nello studio medico di Roma il giorno del malore di Margaret Spada, 22enne originaria di Lentini, deceduta lo scorso novembre per le conseguenze di un intervento di rinoplastica.

La notizia è stata riportata ieri dal giornale la Repubblica, in un articolo a firma di Giuseppe Scarpa, e aggiunge dunque un nuovo capitolo a una storia tragica con un’inchiesta che vede i due indagati con l’accusa di omicidio colposo.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, i consulenti nominati dalla magistratura avrebbero ricostruito quei minuti di emergenza nello studio medico, concludendo che a risultare “fatale è stata la gestione dell’emergenza”, tra gravi ritardi, nessun uso del defibrillatore e una chiamata, secondo la Procura, al 118 partita tardi.

La giovane era partita insieme con il fidanzato da Lentini il 4 novembre, così come ricostruisce la Repubblica, poi il momento dell’operazione con l’anestesia che “cambia la scena”: la giovane si sente male e è inizia il calvario, sarà ricoverata e morirà dopo 2 giorni, il 7 novembre.

Ora toccherà al Gip decidere sulla richiesta avanzata dai Pm.