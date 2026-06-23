Morte di Saglimbene: i funerali giovedì a Floridia. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi

I funerali di Giuseppe Saglimbene, editore, produttore televisivo e volto noto del mondo della comunicazione siracusana, saranno celebrati giovedì mattina, alle 9.30, nella chiesa Madre di Floridia.

La scorsa notte, all’ospedale San Marco di Catania, vista la volontà manifestata sempre dall’uomo, la famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. Le equipe impegnate hanno prelevato cornee, fegato e reni.

A ricordarlo, oltre al sindaco di Siracusa Francesco Italia (“Il mondo della comunicazione e dell’informazione siracusano ha perso oggi un professionista di lunghissima esperienza che si è sempre distinto per la sua serietà. Giuseppe Saglimbene ha vissuto il lavoro guardando al futuro, cercando di essere sempre all’altezza delle novità in un settore in continua evoluzione tanto nelle tecnologie che nei contenuti), anche i sindaci di Floridia e Solarino, Marco Carianni e Tiziano Spada.

“Floridia piange Giuseppe Saglimbene, uomo innamorato della vita e del suo lavoro, imprenditore visionario e punto di riferimento per la città e le sue tradizioni – dice il primo – Negli anni, con la redazione di Tam Tam Tv e con le altre produzioni, ha lavorato per dare visibilità e contenuti al territorio, creando nuove opportunità commerciali e valorizzando l’identità floridiana. Alla moglie Carmela, ai figli Carola e Leonardo e ai suoi cari giunga un forte abbraccio di vicinanza”.

“Fai buon viaggio, caro Giuseppe – lo ricorda il deputato Ars – Alla tua famiglia e a tutti coloro che ti hanno voluto bene giungano le mie più sentite condoglianze. Il tuo ricordo resterà vivo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti”.