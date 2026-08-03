Morte di Salvo Barbara: cordoglio di Anf Siracusa

Attualità · Cordoglio

La Sezione di Siracusa dell’Associazione Nazionale Forense si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa del Dottor Salvo Barbara, già Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Siracusa.

“Ne ricordiamo, con stima e gratitudine, le qualità di Magistrato integro, equilibrato e di grande cultura, l’instancabile dedizione al lavoro, nonché la costante apertura al confronto e al dialogo costruttivo per l’approfondimento di ogni tema giuridico – si legge in una nota -. Uomo d’animo gentile e dalle indiscusse doti umane e professionali, il Dottor Salvo Barbara lascia un segno indelebile e un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato”.