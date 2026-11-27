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Video · L'intervista

“Siamo a una svolta importante”. Così la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone parla del caso di Valeria Pandolfo, la donna siracusana trovata senza vita il 17 maggio 2021 nella casa del convivente Marcus Pota a Prata Sannita, in provincia di Caserta.

Bruzzone era oggi a Siracusa, al Cine Multisala Planet, per la terza edizione del contest dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, “La vittima è sempre la stessa: la donna“, con l’hashtag #TiRissiNo.





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“Abbiamo già ottenuto una prima condanna importante per atti persecutori nei confronti della signora Abela, la mamma di Valeria – ha spiegato ai giornalisti –. Non voglio anticipare troppo, ma siamo convinti di riuscire a fare chiarezza anche sulle circostanze in cui Valeria è morta. Non crediamo assolutamente al malore”.

Al centro dell’incontro c’era il tema del rifiuto. “Come viene gestito il no? – ha detto Bruzzone –. Sia da parte di chi si sente autorizzata a dirlo oppure no, sia da parte di chi lo riceve e spesso non lo tollera. Quel no diventa allora il pretesto per mettere in campo condotte ancora peggiori, coercitive e invasive. Sembra un elemento semplice, ma in realtà è il cuore della questione”.

La criminologa ha anche ricordato quanto contino i primissimi anni di vita: “La maggior parte dei disturbi della personalità più gravi si radica nella mente delle persone entro i primi tre anni di vita”.