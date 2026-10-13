Morti sul lavoro, Siracusa nona in Italia per incidenza: 5 vittime in otto mesi

Cronaca · dati Inail

Cinque persone morte sul lavoro in otto mesi. È il bilancio della provincia di Siracusa da gennaio ad agosto 2026, secondo l’elaborazione dell’Osservatorio Sicurezza sul lavoro e Ambiente di Vega Engineering su dati Inail. Il numero assoluto può sembrare contenuto, ma rapportato agli occupati colloca Siracusa al nono posto in Italia per incidenza: 40,3 morti ogni milione di lavoratori, quasi il doppio della media nazionale, che è di 20,9.

Per questo la provincia aretusea rientra nella fascia più critica della classifica, quella delle province con un’incidenza superiore di oltre il 25% alla media nazionale. In Sicilia, peggio di Siracusa fanno solo Trapani e Palermo.

I dati riguardano solo gli infortuni mortali avvenuti durante il lavoro. Sono esclusi quelli “in itinere”, cioè gli incidenti nel tragitto tra casa e lavoro.

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La Sicilia provincia per provincia

In tutta l’isola, tra gennaio e agosto, le vittime sul lavoro sono state 43. Ecco la situazione provincia per provincia, in ordine di incidenza:

Trapani: 7 morti, incidenza di 53,6 ogni milione di occupati. È terza in Italia, la peggiore della Sicilia;

Palermo: 16 morti, incidenza di 46,6. È sesta in Italia e ha il numero più alto di vittime nell’isola;

Siracusa: 5 morti, incidenza di 40,3. È nona in Italia;

Messina: 4 morti, incidenza di 21,3. È 46ª in Italia, poco sopra la media nazionale;

Enna: 1 morto, incidenza di 21,1. È 47ª, anche lei appena sopra la media;

Catania: 6 morti, incidenza di 17,7, sotto la media nazionale;

Ragusa: 2 morti, incidenza di 16,5;

Agrigento: 2 morti, incidenza di 16,1;

Caltanissetta: nessuna vittima sul lavoro nei primi otto mesi dell’anno.

Tre province siciliane nella “zona rossa”

Trapani, Palermo e Siracusa sono le tre province siciliane nella fascia più alta della classifica, con un’incidenza superiore di oltre un quarto alla media italiana. Messina ed Enna si trovano nella fascia appena sopra la media. Catania, Ragusa e Agrigento sono leggermente sotto, mentre Caltanissetta è l’unica provincia dell’isola senza vittime.

Come si calcola l’incidenza

L’indice di incidenza misura il numero di morti sul lavoro ogni milione di occupati. Permette di confrontare province con un numero di lavoratori molto diverso. Per esempio, Catania ha più vittime di Siracusa (6 contro 5), ma quasi tre volte i suoi occupati (339mila contro 124mila). Per questo ha un’incidenza molto più bassa. Gli occupati sono calcolati sui dati Istat del 2025.