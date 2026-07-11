Morti sulle strade a Siracusa e provincia, intensificati i controlli: il questore Fusco rafforza la presenza della Polizia

Più controlli sulle strade per contrastare gli incidenti e aumentare la sicurezza. È questa la linea tracciata nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, convocato alla luce del preoccupante incremento delle vittime della strada registrato negli ultimi mesi nel Siracusano.

Un indirizzo che il nuovo questore di Siracusa, Aldo Fusco, ha tradotto immediatamente in azione. A pochi giorni dal suo insediamento, ha disposto un articolato piano di controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla vivibilità dei quartieri più interessati da schiamazzi e corse notturne di motocicli e auto.

Nella serata di ieri e nel corso della notte, gli agenti della Polizia di Stato, affiancati dalla Polizia municipale, hanno effettuato una serie di posti di controllo nella zona della Pizzuta, una delle aree finite al centro delle segnalazioni dei residenti.

L’attività si è concentrata sia sulla prevenzione degli incidenti sia sulla repressione delle violazioni al Codice della strada. Tra le principali irregolarità finite sotto la lente degli agenti figurano il mancato utilizzo di caschi e cinture di sicurezza, il mancato rispetto dei limiti di velocità e le modifiche meccaniche apportate a motocicli e ciclomotori, spesso responsabili del forte rumore e della maggiore pericolosità dei mezzi.

Nel corso dei controlli sono stati verificati numerosi veicoli e conducenti, con un bilancio di 12 sanzioni amministrative elevate per diverse violazioni al Codice della strada.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’efficacia del servizio è stata confermata dall’assenza di criticità nelle aree interessate dai controlli, dove il traffico si è svolto in maniera ordinata e senza particolari problemi.

L’attività non si fermerà. Analoghi servizi saranno ripetuti anche nelle prossime sere sia nel capoluogo sia nel resto della provincia. Controlli sono già stati effettuati anche a Noto, altra città a forte vocazione turistica dove cittadini e residenti hanno più volte segnalato episodi riconducibili alla cosiddetta mala movida.

L’obiettivo indicato dal questore Fusco resta quello annunciato nel giorno del suo insediamento: aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, rafforzando la prevenzione e la percezione di sicurezza attraverso controlli costanti e mirati.

Per il neo Questore di Siracusa, Aldo Fusco “la presenza sul territorio delle pattuglie della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine in funzione repressiva è importante ma non può essere l’unica condizione in grado di arginare il fenomeno delle morti sulle strade. È indispensabile che le agenzie educative, le famiglie soprattutto, partecipino allo sforzo che le forze dell’ordine stanno profondendo per far sì che questa estate sia ricordata a Siracusa e provincia per una stagione all’insegna del sano divertimento e della sicurezza e che ponga un freno alla mala movida e ad atteggiamenti di guida pericolosi e irresponsabili. All’insegna del nostro claim “esserci sempre” moltiplicheremo gli sforzi ma abbiamo bisogno che tutti i cittadini si impegnino in un nuovo concetto di sicurezza partecipata.”