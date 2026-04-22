Morto in mare a Eloro, il corpo era a 10-15 metri dalla riva

È stata trasferita ad Augusta la salma del 14enne danese recuperata ieri in mare in zona Eloro a lido di Noto. Una volta completati gli accertamenti di rito, la salma sarà poi restituita ai familiari che, al momento, non hanno ancora raggiunto la Sicilia.

Un lungo pomeriggio quello di ieri sulla piccola porzione di spiaggia antistante l’hotel dove il turista danese, originario di Herning così come riferiscono alcuni media danesi che hanno riportato la vicenda, era arrivato nei giorni scorsi insieme con la famiglia della fidanzatina. La salma è stata rinvenuta poco prima delle 16 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco supportati dal nucleo nautico dei Vigili del Fuoco di Siracusa a circa 9-15 metri dalla riva, adagiata sul fondo.

Salma che è stata consegnata alle autorità preposte: sul posto i volontari della Protezione Civile Avcn di Noto, impegnate a supporto delle operazioni di ricerca da venerdì, giorno in cui il 14enne è scomparso in mare mentre si trovava in acqua con la fidanzatina, la dirigente del commissariato di Polizia netino, la dottoressa Maria Antonietta Murè, la quale ha coordinato i momenti successivi al ritrovamento del cadavere. Pm di turno, Stefano Priolo, con il medico legale dottoressa Francesca Berlich arrivata sul posto per le formalità di rito, tra cui quella del riconoscimento: è stato il padre della fidanzatina ad effettuarlo, vistosamente provato dalla tragedia, così come la giovane, che ha chiesto e ottenuto di poterlo vedere per un’ultima volta.

Secondo quanto raccontato dai presenti, il giovane turista danese indossava ancora occhialini da nuoto e scarpe da roccia. Gli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa serviranno per accertare le cause della morte: il 14enne potrebbe essere stato sorpreso dalle correnti, non riuscendo più ad emergere finendo per adagiarsi sul fondale marino con la sabbia spostata dalla risacca che lo avrebbe coperto ostacolandone la risalita. Nessuna ipotesi, però, al momento resta esclusa: l’esito degli esami medico-legali servirà proprio a capire cosa sia realmente successo in quella mattinata di venerdì 17 aprile.