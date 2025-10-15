Mo’sta Fest a Portopalo: tre giorni di arte, cultura e sapori. L’intervista al sindaco Rachele Rocca

Dal 17 al 19 ottobre il comune più a sud della Sicilia Portopalo si prepara ad accogliere la quinta edizione del Most’ Fest, appuntamento ormai diventato tradizione per la comunità portopalese e per i tanti visitatori che ogni anno giungono per scoprire un mix unico di cultura, arte e sapori d’autunno.

L’evento, fortemente voluto e migliorato di anno in anno dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rachele Rocca, sarà inaugurato venerdì 17 ottobre alle ore 16 con l’avvio dei lavori dell’attesissima Insabbiata di via Lucio Tasca, a cura dell’associazione Portopalo in Sabbia. Artisti e volontari daranno vita a oltre 12 bozzetti, realizzati con sabbia colorata, dedicati quest’anno a Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita.

“Sarà un tripudio di colori, arte e passione – spiega il sindaco Rachele Rocca –. Lavoriamo da settimane per accogliere i visitatori e mostrare loro le nostre tradizioni, dalla lavorazione della mostarda alle degustazioni dei prodotti tipici locali.”

Il Most’ Fest proporrà infatti la festa della mostarda, simbolo della tradizione agricola e vitivinicola del sud siracusano, insieme a momenti di spettacolo, musica dal vivo, spazi per bambini e aree gastronomiche dedicate ai prodotti autunnali.

Un altro momento significativo sarà la Festa della Protezione Civile, in programma sabato 18 ottobre, che vedrà la partecipazione di numerosi gruppi e associazioni provenienti da tutta la provincia. “Dopo i recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto i volontari – sottolinea la sindaca Rocca – questo evento assume un valore ancora più profondo. La Protezione Civile di Portopalo è rinata: oggi conta 50 iscritti e oltre 100 interventi antincendio in soli due mesi. È un orgoglio per la nostra comunità.”

La tre giorni sarà arricchita da musica dal vivo, spettacoli per tutte le età e momenti di socialità. “Abbiamo pensato a un evento inclusivo – aggiunge Rocca – con attrazioni per bambini, spazi per gli anziani e intrattenimento per le famiglie. Il Mosta Fest è la festa di tutti.” Durante l’intervista, la prima cittadina ha parlato anche di temi amministrativi: dai progetti per lo sviluppo turistico del territorio al rafforzamento dei servizi sanitari, passando per la complessa questione della gestione idrica e del nuovo depuratore comunale.

“Siamo un territorio in crescita – afferma –. Portopalo sta attirando nuovi investimenti, e il turismo, nonostante un calo iniziale del 20% rispetto al 2023, si sta mantenendo stabile grazie all’interesse dei visitatori anche in autunno.”