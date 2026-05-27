Mostra del Libro “Libriamoci e Mostriamoci” a Priolo Gargallo la scuola Primaria vola con la fantasia

Il 2° Istituto comprensivo “Manzoni-Dolci” di Priolo Gargallo, nelle giornate del 27 e 28 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle 13:30, realizzerà la fase finale dell’iniziativa nazionale “Libriamoci 2026” con un evento, per l’anno scolastico 2025-26, che conclude il Progetto Lettura di tutte le classi aderenti della scuola Primaria.

Nella mattinata del 27 maggio 2026, nei locali del plesso “O. Di Mauro”, sarà inaugurata una Mostra del Libro, dal titolo “Libriamoci e Mostriamoci”.

Dopo il primo momento del progetto, tenutosi nel mese di febbraio, nella Settimana nazionale di Libriamoci 2026, realizzato con la metodologia della lettura a voce alta, supportata da immagini con la tecnica del Kamishibai, adesso si darà vita ad un’interessante manifestazione.

L’evento Mostra del Libro conclude il progetto lettura, il quale ha riscosso un grande successo tra i ragazzi ed ha tanto incuriosito le famiglie, le quali vedevano tornare a casa i ragazzini entusiasti per la magia di quanto avevano potuto apprendere attraverso l’ascolto di letture a voce alta mentre si trovavano dolcemente adagiati su morbidi cuscini. Gli alunni di scuola Primaria hanno il piacere di invitarvi, pertanto, a visionare una Mostra in cui faranno vedere il risultato di quanto appreso in questi mesi di immersione nella lettura a voce alta, in cui sono stati sia ascoltatori che lettori, che ha condotto alla costruzione dei libri per immagini che il pubblico potrà vedere, scaturiti dalle emozioni provate durante la lettura.

Attraverso l’utilizzo dei disegni dei piccoli, prodotti dopo le letture ascoltate, si sono potuti realizzare dei libri davvero originali, fatti interamente a mano, a più mani. I disegni dei bambini sono diventati le pagine dei testi artigianali che essi stessi potranno mostrare ai visitatori.

Questa metodica ha agevolato nei bambini la comprensione del valore affettivo del libro e l’importanza dello strumento lettura per imparare a sognare e per tentare di conquistare il mondo.

Un numero considerevole di classi coinvolte, ben 18 dei plessi O. Di Mauro, Bondifè, Manzoni, Largo delle Scuole di Priolo Gargallo e ben 42 docenti lettori partecipanti, un successo dello strumento lettura e del mondo-libro.

Soddisfatto il dirigente scolastico di Priolo Gargallo, prof. Enzo Lonero, anche lui appassionato lettore di storie fantastiche che fortemente ha creduto nell’iniziativa e che, da anni, stimola la realizzazione di progetti che promuovono la lettura come metodica imprescindibile, preludio di ogni apprendimento. “Consideriamo l’azione del “leggere” e quella del “fare” poste in un’unica direttrice, “emozione” nel sentire parole che fluiscono ed “azione” intesa come messa in pratica del messaggio ricevuto. Il tutto è avvenuto attraverso la narrazione per immagini, al fine di dare forma a momenti di grande valore emozionale e cognitivo”, ha dichiarato entusiasta il dirigente Lonero.

La tecnica del Kamishibai è stata vincente, un piccolo “teatro in valigia”, una lettura per immagini, che scorrevano tra le mani, una sorta di gioco, che ha fatto risplendere la magia del racconto, creando un forte coinvolgimento fra narratore e spettatori. I docenti, nel corso del progetto, hanno proposto l’utilizzo di un angolo apposito e curato all’interno della scuola, uno spazio comune dedicato e pieno di cuscini, che ha reso l’esperienza molto piacevole e rilassante.

Oltre agli alunni del plesso “O. Di Mauro” ed ai loro genitori, secondo orari stabiliti, nella mattinata del 27 maggio 2026, anche gli alunni delle classi quarte dei plessi Bondifè, attraverso una turnazione, si recheranno nel Plesso allestito per l’evento, accompagnati dai loro docenti, per visitare la Mostra del Libro, dove potranno illustrare i prodotti realizzati ai loro genitori in visita. Le altre classi, che hanno aderito anche al progetto Lettura, ed i loro genitori potranno visitare la Mostra giovedì, giorno 28 maggio 2026, dalle ore 09:00 alle 13:00.