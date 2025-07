Moto d’acqua e pizza in spiaggia: a Siracusa un pomeriggio di inclusione e divertimento per tutti

Sarà un venerdì pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della gioia e del sano divertimento quello in programma il 25 luglio alla Playa, al circolo Vento in Poppa di via Elorina. Dalle 17, i protagonisti saranno i “ragazzi speciali”, che potranno vivere l’emozione di sfrecciare sull’acqua a bordo delle moto d’acqua.

L’iniziativa vuole offrire un’esperienza unica, divertente e accessibile, promuovendo l’inclusione e il diritto al gioco e allo svago per tutti. La festa continuerà alle 19.30 in spiaggia con una gustosa pizzata per condividere momenti di convivialità e sorrisi.