Motocross, trionfo per il priolese Matteo Andolina: primo nella Expert Pro Mx2

Ancora un importante successo per il giovane talento priolese Matteo Andolina, che continua a distinguersi nel panorama del motocross interregionale.

Il pilota 17enne del Team Amodeo Academy, seguito dal coach Danilo Amodeo, ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Expert Pro MX2 durante la gara disputata lo scorso 17 maggio 2026 al crossodromo di Ciambra, in Calabria, prova valida per il Campionato Interregionale Calabria ACSI.

Un risultato di grande prestigio per il giovane atleta di Priolo, che nonostante appena due anni di esperienza nel motocross sta dimostrando qualità tecniche, determinazione e una crescita costante. In sella alla sua KTM 250, Andolina ha già collezionato numerosi piazzamenti di rilievo tra Sicilia e Calabria, conquistando spesso il podio e confermandosi tra le promesse più interessanti della disciplina.

Il successo ottenuto in Calabria rappresenta l’ennesima conferma del lavoro intenso svolto insieme al Team Amodeo Academy, attraverso un programma di allenamento rigoroso che sta portando risultati concreti e sempre più incoraggianti.

Per il giovane pilota priolese il calendario agonistico prosegue ora con due appuntamenti importanti. La prossima tappa è fissata per il 31 maggio 2026 a Cosenza, al Crossodromo Jassa Belsito, per una prova del campionato Motornext Interregionale Calabria. Successivamente, il 21 giugno 2026, Andolina sarà impegnato a Siracusa, al Crossodromo MX 973 Tivoli, in una gara valida per il campionato FMI.

Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Biamonte hanno rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere questo giovane talento che, gara dopo gara, sta portando in alto il nome di Priolo nel motocross regionale e nazionale.

L’ingresso agli eventi sarà libero: un’occasione per tifare da vicino un ragazzo che, con passione, sacrificio e grinta, sta costruendo un futuro sempre più promettente nel mondo delle due ruote.