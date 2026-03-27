Motori, Andrea Carpenzano premiato dall’Automobile Club Siracusa per i successi nazionali

Un riconoscimento per la stagione 2025 e per i risultati conseguiti a livello nazionale: l’Automobile Club Siracusa ha premiato Andrea Carpenzano nel corso della cerimonia del Campionato Sociale 2025, svoltasi a Siracusa nella storica sede. La targa, consegnata dall’ente locale, sottolinea il terzo posto assoluto conquistato da Carpenzano nel Campionato Italiano Turismo 2025

La cerimonia ha visto la partecipazione del delle istituzioni dell’Automobile Club Siracusa: il presidente Sergio Imbrò, il presidente della Commissione Sportiva Alessandro Gambino, la direttrice Francesca La Martina e l’intero staff organizzativo, ai quali Carpenzano ha rivolto un sentito ringraziamento per il riconoscimento e per il loro impegno nel promuovere lo sport automobilistico sul territorio.

Carpenzano ha espresso soddisfazione per la stagione appena trascorsa, definendola “una prova di crescita e di conferma” e sottolineando l’importanza del supporto locale per competere su palcoscenici nazionali. Il premio è stato interpretato come uno stimolo per puntare a nuovi obiettivi nel 2026 e per proseguire il percorso di valorizzazione del motorsport siracusano.

L’Automobile Club Siracusa ha evidenziato come la premiazione rientri nelle iniziative volte a valorizzare atleti e tecnici che si distinguono per meriti sportivi, promuovendo al contempo la sicurezza e la formazione nel settore. Per Carpenzano, il riconoscimento rappresenta ora un punto di partenza verso nuove sfide e traguardi.