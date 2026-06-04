Motori, i piloti Andrea Carpenzano e Giovanni Grasso pronti al debutto nella Lotus Emira Cup

Andrea Carpenzano e Giovanni Grasso pronti al debutto nella Lotus Emira Cup a Misano. I due piloti siciliani saranno protagonisti nel primo appuntamento stagionale della nuova serie monomarca organizzata da PB Racing, inserita nel prestigioso contesto de Supersport GT e dell’International GT Open. Sarà un weekend destinato a segnare l’inizio di una nuova ed entusiasmante avventura per Giovanni Grasso e Andrea Carpenzano, pronti a scendere in pista sul circuito di Misano World Circuit in occasione del primo appuntamento stagionale della Lotus Emira Cup, la nuova serie monomarca organizzata da PB Racing e inserita all’interno del campionato Supersport GT.

Per entrambi i piloti siciliani si tratterà di un debutto assoluto al volante della spettacolare Lotus Emira Cup, vettura da oltre 400 cavalli equipaggiata con un propulsore 2.0 turbocompresso e cambio sequenziale a otto rapporti, destinata a rappresentare una delle principali novità del panorama nazionale nel 2026. Una sfida che Grasso e Carpenzano hanno deciso di cogliere con entusiasmo, confrontandosi per la prima volta con una vettura GT moderna e con un format endurance che prevede due gare della durata di 40 minuti, con la possibilità di effettuare il cambio pilota. Quello di Misano rappresenterà il primo dei tre appuntamenti stagionali della Lotus Emira Cup, che nel corso dell’anno farà tappa anche su circuiti prestigiosi come Monza e Paul Ricard, confermando le ambizioni di una serie nata per offrire ai piloti un contesto professionale e altamente competitivo.

Per Giovanni Grasso, da questa stagione impegnato anche nel ruolo di direttore sportivo di Lotus Cup Italia e manager affermato nel mondo del motorsport, si tratta di un ritorno particolarmente stimolante al volante. I pilota etneo ha infatti dimostrato negli ultimi anni di non aver perso il gusto della competizione, conquistando nel 2025 il titolo italiano della Sprint Series al volante della Renault Twingo e ottenendo nel 2024 un prestigioso secondo posto nella One Cup Series insieme a Giuseppe Angilello.

Grande curiosità anche attorno ad Andrea Carpenzano, reduce dalla conquista del titolo One Cup Series 2024 e protagonista fino all’ultima gara della stagione successiva nella corsa al bis. Per il pilota siracusano sarà il debutto assoluto al volante di una vettura GT, con l’obiettivo di accumulare esperienza, prendere rapidamente confidenza con il mezzo e puntare sin da subito alle posizioni di vertice della categoria. La Lotus Emira Cup si presenterà a Misano con uno schieramento di sei equipaggi all’interno di una griglia omplessiva di circa venti auto e con protagonisti di grande spessore come Alberto Naska, a testimonianza dell’interesse e delle potenzialità di una serie che ha immediatamente attirato l’attenzione di piloti e addetti ai lavori.

L’evento andrà in scena all’interno del prestigioso contesto dell’International GT Open, garantendo un: cornice internazionale, una significativa presenza di pubblico e una notevole copertura mediatica. Oltre alle due gare trasmesse in diretta streaming sui canali social ufficiali di FX Racing Weekend, saranno infatti realizzati contenuti esclusivi, interviste e approfondimenti direttamente dal paddock.

Giovanni Grasso: “Sarà una sfida completamente nuova e per questo ancora più affascinante. Nonostante tanti impegni manageriali e organizzativi, la passione per la guida è sempre rimasta intatta e quando si è presentata lopportunità di prendere parte a questo progetto non ho avuto esitazioni. La Lotus Emira Cup rappresenta una categoria estremamente interessante e Misano sarà il banco di prova ideale per iniziare a omprenderne il potenziale. L’obiettivo principale sarà acquisire esperienza, crescere sessione dopo sessione divertirci, senza dimenticare la voglia di essere competitivi. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor e a partner che rendono possibile questa nuova avventura.“

Andrea Carpenzano: “Non nascondo una grande emozione per questo debutto. Passare dalle vetture con cui ho corso negli ultimi anni a una GT da oltre 400 cavalli rappresenta un salto importante, ma anche und straordinaria opportunità di crescita. Sarà fondamentale lavorare bene fin dalle prime sessioni per prendere confidenza con la vettura e comprendere rapidamente le dinamiche della categoria. Sappiamo che il livello sarà molto alto, ma vogliamo farci trovare pronti. Ringrazio PB Racing, tutti i nostri sponsor e le persone che continuano a sostenermi in questo percorso.”

I programma del weekend entrerà nel vivo nella giornata di Venerdì 5 Giugno con le due sessioni di prove ibere, in programma dalle 9:50 alle 10:15 e dalle 14:15 alle 14:40. Sabato 6 Giugno sarà invece la volta della prima qualifica, prevista dalle 9:30 alle 9:45, seguita da Gara 1, che scatterà alle 12:45 sulla distanza di 40 ninuti. Domenica 7 Giugno si completerà il programma con Qualifica 2, dalle 10:05 alle 10:20, e con Gara 2 in programma alle 17:05, sempre sulla durata di 40 minuti