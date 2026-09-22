Motori, il pilota siracusano Andrea Carpenzano pronto al debutto nella Lotus Cup Italy

Sport · Quattro ruote

Andrea Carpenzano torna a Monza e lo fa con una nuova sfida. Il pilota siracusano sarà infatti al via questo fine settimana della Lotus Cup Italy, il campionato monomarca organizzato da PB Racing che vedrà schierate venti Lotus Elise sul tracciato brianzolo.

Un appuntamento particolare per Carpenzano, chiamato per la prima volta a confrontarsi con la Elise dopo l’esperienza maturata al volante della Lotus Emira GT nel campionato Emira Cup. Due vetture differenti per caratteristiche e comportamento in pista, che costringeranno il pilota aretuseo ad adattare rapidamente il proprio stile di guida.

La trasferta di Monza arriva inoltre in una fase importante della stagione, visto che l’appuntamento rappresenta la penultima prova del campionato 2026. Il livello della griglia sarà elevato e diversi piloti potranno contare su una conoscenza già consolidata della vettura e su assetti collaudati. Per Carpenzano, dunque, la priorità sarà prendere confidenza con la Elise e costruire progressivamente il fine settimana.

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Il programma prevede due sessioni di prove libere, le qualifiche e Gara 1 e Gara 2. Proprio le prove avranno un peso significativo: saranno infatti soltanto due le sessioni a disposizione del siracusano per conoscere la vettura e fornire ai tecnici le indicazioni necessarie alla ricerca del miglior assetto per le caratteristiche del circuito.

“Questo weekend rappresenterà per me un ulteriore banco di prova, nel quale potrò mettere a frutto l’esperienza accumulata sino a oggi”, spiega Carpenzano. “Dovrò cercare fin da subito di cambiare il mio stile e il mio approccio di guida, perché la Lotus Elise è una vettura completamente diversa rispetto alla Emira GT che utilizzo nel mio campionato”.

L’obiettivo sarà quindi sfruttare al massimo il poco tempo disponibile prima di qualifiche e gare. “Avrò soltanto due sessioni di prove libere per conoscerla al meglio, fornire ai meccanici le indicazioni necessarie e consentire loro di trovare il giusto assetto, così da poterla portare al limite”.

A rendere particolarmente interessante la sfida sarà anche la formula della Lotus Cup Italy, con vetture identiche per tutti i concorrenti. Una condizione che lascia maggiore spazio al confronto diretto tra i piloti. “Il fatto che si tratti di un campionato monomarca mi stimola molto: le vetture sono praticamente tutte uguali e, di conseguenza, saranno soprattutto le qualità dei singoli piloti a fare la differenza”.

Per Carpenzano sarà dunque un weekend di confronto e di adattamento, su uno dei circuiti più veloci e impegnativi del panorama automobilistico italiano. L’obiettivo sarà trasformare rapidamente la nuova esperienza in pista in un risultato concreto, affrontando le due gare con attenzione e senza perdere di vista la gestione della competizione.