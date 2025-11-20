Motori, il siracusano Andrea Carpenzano chiude al terzo posto assoluto il Campionato italiano turismo

Andrea Carpenzano ha concluso il Campionato Italiano Turismo One Cup Series 2025 al terzo posto assoluto. L’ultimo round, disputato il 15 e 16 novembre sull’autodromo di Misano Adriatico, ha visto il pilota siracusano chiudere la due giornate con un quinto e un terzo posto nelle gare finali, risultati che gli sono valsi il terzo gradino del podio di campionato.

Dopo il negativo fine settimana a Vallelunga — dove un incidente aveva causato uno zero pesante in classifica — Carpenzano è arrivato a Misano con la vettura in buona parte riparata. Nelle prove libere ha ottenuto il quarto tempo di categoria, assicurandosi la quinta posizione in griglia per gara 1 (P15 nella classifica assoluta).

Gara 1. Alla partenza Carpenzano ha sfruttato una grande reazione, superando quasi subito il diretto avversario e portandosi in seconda posizione. Al quinto minuto, però, la corsa è stata condizionata da un contatto tra le due vetture che lo precedevano: una ha fatto un testa‑coda, l’altra si è fermata in traiettoria. Carpenzano ha evitato il peggio con prontezza, ma ha toccato la vettura ferma con il parafango posteriore; la lamiera divelta si è infilata nella gomma forandola. Rientrato ai box per il cambio approfittando anche della bandiera gialla, ha visto vanificata ogni possibilità di rimonta e ha concluso la gara in fondo alla classifica.

Gara 2. Partito dalla penultima posizione, Andrea ha messo a segno una partenza poderosa, risalendo rapidamente il gruppo. Metro dopo metro, con determinazione e grinta, ha recuperato posizioni fino a raggiungere il gruppo di testa e conquistare il terzo posto, posizione che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

L’incidente di Vallelunga ha di fatto compromesso la possibilità di difendere il titolo, negando punti preziosi che avrebbero potuto fare la differenza. I punti guadagnati a Misano hanno comunque permesso di chiudere la stagione al terzo posto assoluto. Nonostante il rammarico, Carpenzano si dichiara soddisfatto per il podio finale: «Sono dispiaciuto per non aver potuto difendere pienamente il titolo a causa del contatto che ho subìto a Vallelunga — afferma — faccio i miei complimenti a Giuseppe Angilello, campione, e ad Alessandro Palazzo, secondo in campionato».

Andrea Carpenzano ha annunciato adesso una pausa di qualche mese per recuperare energie e, insieme al manager Giovanni Grasso (neo‑campione Italiano Twingo Cup), valuterà proposte e programmi per la prossima stagione. Un ringraziamento speciale va alla famiglia, agli amici, al team Tecnosport (Roberto Orsi e Fabio Nassani), ai meccanici e agli ingegneri, al suo spotter Riccardo D’Amore e a tutti gli sponsor che lo supportano da anni.

Nonostante gli ostacoli e qualche amarezza, la stagione 2025 si chiude con un importante segnale di carattere e continuità da parte di Andrea Carpenzano: il terzo posto assoluto è un risultato che lascia aperte buone prospettive per il futuro motoristico del pilota aretuseo.