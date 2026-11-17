Sport · Enduro

Grande soddisfazione per il motorsport giovanile siracusano. Questa domenica, al termine della prova disputata a Patti in provincia di Messina, il pilota siracusano Nicholas Frittitta, portacolori del Moto Club Aretusa Young Riders, ha conquistato ufficialmente il titolo di campione regionale nel Campionato Regionale Minienduro OPES Sicilia, trionfando nella combattuta categoria 85 Senior.

Una stagione condotta con grande determinazione, costanza e maturità tecnica ha permesso al giovane atleta di Siracusa di imporsi sugli avversari e di portare sul gradino più alto del podio i colori della propria città e del proprio sodalizio sportivo.

“Sono felicissimo per questo risultato, frutto di tanti allenamenti e sacrifici durante tutto l’anno” ha commentato Nicholas Frittitta al termine della gara. “Ci tengo a ringraziare di cuore la mia famiglia, tutto il mio Moto Club Aretusa Young Riders per il supporto costante e i miei partner tecnici Alpinestars e Scalvini che mi sostengono in ogni gara”.

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Con questo prestigioso successo regionale, Nicholas Frittitta e l’Aretusa Young Riders confermano l’ottimo stato di salute dell’enduro giovanile nel territorio aretuseo, guardando già con entusiasmo ai prossimi impegni in pista.