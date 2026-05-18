Motori, Luigi Fazzino nella top five in Val Camonica

Entusiasmo per il livello prestazionale raggiunto, ma anche rammarico per non aver chiuso pure la prima manche sul passo strepitoso di una proverbiale gara-2.

Convivono due stati d’animo nel Luigi Fazzino quinto assoluto agli scacchi della Val Camonica, stupenda tappa di apertura del campionato Super Salita, ove Fazzino ha trovato ad attenderlo tanti fan calorosi ed affezionati.

In gara-1 il pilota di Melilli si arrampicava verso gli scacchi di Borno con un buon ritmo che gli valeva la quinta posizione parziale, ma è stato in gara-2 che Luigi ha destato grandissima sensazione, chiudendo a soli 21 centesimi dal vincitore Simone Faggioli, riuscendo ad aumentare di molto il suo passo, quando il trend generale registrava invece un calo di prestazione collettiva.

Eccellente il lavoro di setting portato a termine da Paco 74, bravissimo a decifrare le sensazioni di Fazzino dopo la prima salita ed a convertirle in una diversa impostazione della vettura, divenuta più sincera e gestibile, che consentiva quindi al talento siciliano di esplorare meglio e di più la sua quota velocistica. Una sintonia fra tecnico e pilota, che appare sempre più salda di gara in gara. Ottima la resa degli pneumatici AVON distribuiti dall’AutoSport Sorrento, partner tecnico stabile nel 2026, quanto possente la risposta del 3000 V8 atmosferico by LRM. Come in ogni gara, il team Fazzino Motorsport è stato supportato dalla Ecogest srl e dal Comune di Melilli Terrazza degli Iblei.