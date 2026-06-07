Motori, Luigi Fazzino premiato con l’Aretusa d’Argento 2026

Grande soddisfazione per lo sport melillese in occasione della 6ª edizione del Premio Aretusa d’Argento, organizzato dal Dopolavoro ISAB – Priolo Servizi, che ha visto tra i protagonisti il pilota Luigi Fazzino, premiato per i risultati sportivi e per il suo percorso umano e professionale.

Il riconoscimento celebra il talento dell’atleta nell’automobilismo e la sua capacità di rappresentare, con passione e determinazione, un punto di riferimento per il motorsport siciliano e nazionale. Fazzino è considerato infatti un esempio di impegno costante, sacrificio e dedizione allo sport, qualità che ne hanno accompagnato la crescita e i successi in carriera.

Durante la cerimonia è stata ricordata la dedica incisa sulla targa consegnata al pilota, che ne sintetizza il valore sportivo e simbolico: “Orgoglio e velocità. Al campione che con il suo talento sfida il tempo e con la passione accende i cuori dei tifosi… per la determinazione che ti rende un esempio unico dentro e fuori dall’abitacolo”.

Un messaggio che evidenzia non solo i risultati ottenuti in pista, ma anche il ruolo di Fazzino come modello per i giovani appassionati di motorsport.

Il Premio Aretusa d’Argento rappresenta dunque un ulteriore riconoscimento per un atleta che continua a portare in alto il nome della sua terra, contribuendo a valorizzare il movimento automobilistico siciliano a livello nazionale.

A Luigi Fazzino vanno i complimenti per questo importante traguardo e l’augurio di proseguire il suo percorso ricco di successi e soddisfazioni.