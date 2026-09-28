Motori, Luigi Fazzino vince il Civm Sud

Sport · Quattro ruote

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La gara di Orvieto di Luigi Fazzino ha vissuto su due diverse velocità: il ritmo carente della prima salita (forse figlio della deconcentrazione per la lunga attesa allo Start) e quello più sostenuto e vicino al suo effettivo potenziale di giornata, della seconda.

Lo sprinter siracusano ha raggiunto oggi il massimo target stagionale possibile nella sua attuale configurazione tecnica, cioè la conquista del Tricolore cadetto di zona Sud.

Le vittorie di Sortino, dell’Etna, di Luzzi, di una manche di Giarre e la conquista costante della TOP3 del CIVM di girone, gli hanno schiuso le porte per un altro successo di caratura nazionale, che fa compagnia a quelli già conquistati in passato ed al titolo tricolore Under 25, già da tempo in bacheca.

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Nel team c’è ovvia soddisfazione per questo nuovo e blasonato campionato italiano scritto nel curriculum, ma la legittima euforia lascia lo spazio alla concentrazione per le gare residue da chiudere al meglio in questo intenso 2026 da corsa, che ancora annovera le ghiotte sfide del Super Civm.

Anche in questa trasferta umbra, il team Fazzino è stato supportato dalla

Ecogest srl e dal Comune di Mellilli Terrazza degli Iblei.