Motori, Luigi Fazzino vince il primo round del Campionato italiano velocità montagna

Una formidabile associazione a competere di stampo agonistico si è presa di slancio la prima vittoria tricolore in salita del 2026.

Dopo due buone sessioni di prove a gomme abbastanza usate, preziose per intuire il potenziale velocistico residuo, Fazzino si è giocato le migliori carte del mazzo per la partita della domenica, trovando una perfetta sponda nella gestione tecnica di Paco74, nella prontezza del motore by LRM e nella precisione chirurgica delle gomme Avon, pneumatici che con le Osella hanno enumerato nei decenni una sterminata collezione di successi.

Oltre alla gioia personale per aver battezzato nel modo migliore la sua nuova stagione di gare, Luigi esulta per la doppietta griffata Osella in cima alla classifica assoluta della Salita del Costo anno solare 2026. Se l’asso di cuori della crono vicentina è stato il già campione italiano Luigi Fazzino, l’asso di quadri di fine partita e’ risultato il veloce ed esperto Achille Lombardi, anche lui a bordo di una PA30, segno che l’epocale grand’ ammiraglia torinese, abbia ancora credenziali d’alta quota nel suo pedigree. Luigi ha dato fondo alle sue potenzialità di giornata per mettere a curriculum una vittoria entusiasmante davanti a due eccellenti avversari, carpendo quelle informazioni utili al miglioramento di taluni aspetti tecnici ancora non perfetti, che solo la guida al limite può evidenziare. Ringraziamenti doverosi al Comune di Melilli Terrazza degli Iblei, alla Ecogest Srl, a papà Giampaolo ed alla mamma Emanuela, all’amico Andrea, allo staff di Paco 74 per l’autotelaio ed a Max Petriglieri per il possente e sinfonico cuore V8 tre litri.

Sarà una stagione lunga, intensa e straordinariamente complessa per il valore dei rivali, ma iniziare con una vittoria sonante l’annata da corsa, e’ il miglior bottino auspicabile per affrontare a piena barra di caricamento interiore, le acerrime sfide che verranno.