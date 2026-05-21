Motori, tris d’assi alla 41^ Coppa Val d’Anapo Sortino

Cresce l’attesa per la , la competizione organizzata dall’Automobile Club Siracusa con il supporto dell’A.S.D. Siracusa Pro Motor Sport che nel fine settimana richiamerà nel siracusano alcuni dei principali protagonisti della velocità montagna del Sud Italia. La cronoscalata aretusea sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato Siciliano Auto Storiche, per il Campionato Siciliano Auto Classiche e per il Campionato Italiano Velocità Salita Bicilindriche, oltre ad assegnare il 6° Memorial Massimo Di Pietro Cup ed il 7° Trofeo La Pera e il Memorial Pippo Laganà.

A guidare l’elenco iscritti saranno i tre grandi protagonisti della classe regina E2SC-SS 3000. Il siracusano di Melilli Luigi Fazzino si presenterà al via per la prima volta sulle strade di casa con l’Osella PA30 Evo, pronto a contendersi il successo assoluto con i comisani Samuele Mirko Cassibba, portacolori della Scuderia Ateneo Motorsport anche lui al debutto su queste strade con la Nova Proto V8 da 3000cc., e con Franco Caruso, al volante della Nova Proto NP 01 targata Best Lap.

Grande interesse anche per la sfida tra le sport prototipo 2000, dove saranno protagonisti Concetto Maria La Spina e Giacomo Ferrazzano con le Osella PA 21, già messisi in luce alla recente Catania-Etna

Tra le vetture con motore moto sarà ancora sfida apertissima. Reduce dall’ottimo quarto posto assoluto conquistato proprio sul Vulcano più alto d’Europa, Antonino Salamone guiderà il gruppo delle Nova Proto NP3, ma il messinese Emanuele Schillace, al suo secondo appuntamento in salita, proverà a ridurre il gap che in occasione della gara etnea lo aveva visto chiudere immediatamente alle spalle del pilota di Santa Maria di Licodia. Attenzione anche al calabrese Francesco Ferragina, che già lo scorso anno aveva ben impressionato con la sua Elia Avrio ST09 1400. In gruppo anche Lorenzo Sardo il più accreditato dei piloti locali ancora Nova Proto, Carmelo Martella con la Bulla e , Pietro Dattolo e Dino Blunda con le Wolf Gb 08 Aprilia.

Interessante anche la CN 3000, categoria sempre affascinante. Al via Francesco Spinnato sulla Norma M20 FC, Felice Romano sulla Osella PA21/J, oltre ai maltesi Darren Camilleri e Ivan Paul Deidun, anch’essi sulle performanti Norma M20 FC.

Grande attesa anche per le estreme silhouette E2SH, dove Cateno Castorina sarà della partita con la Renault Clio V6 oltre 3000, mentre il maltese Noel Galea, ormai abituale protagonista a Sortino, punterà in alto con la spettacolare Ford Escort MK2.

In E1 il riferimento sarà Pietro Ragusa con l’unica Renault 5 GTT della classe 1600 turbo. Tra le aspirate spicca invece Maurizio Anzalone in 2000, mentre in 1600 saranno attesi protagonisti Giuseppe Savarino e Giuseppe Monastra. Numerosissima la 1400 con fra gli altri Giuseppe Campisi, e Giuseppe Consoli su Fiat 127, Alfio Crispi su Autobianchi a 112, su Giovanni Compagnino su Peugeot 205 rally a contendersi il primato.

Si rinnovano le sfide anche tra le Racing Start, dove il “big match” della RS Plus 1600 PLUS vedrà confrontarsi Calogero Lombardo e Angelo Maria Guzzetta, con Salvatore Alessandro Guzzetta pronto a inserirsi nella lotta di gruppo con la Renault Clio RS 2000.

Molto interessante anche la sfida tra le turbo di classe RS, rappresentate da quattro marchi di prestigio: Volkswagen con la Golf GTI di Pietro Imbrò, Peugeot con la 308 GTI di Emanuele Gaetano Smiroldo, Honda con la Civic Type R di Francesco Stabile e Mini con le Mini Cooper di Giuseppe Flavio Scaletta e Vincenzo Sgarlata. Tantissime inoltre le Racing Start aspirate, per una sfida quasi interamente marchiata Citroen Saxo VTS.

Per l’esordio stagionale del Campionato Italiano Bicilindriche sarà invece tappeto rosso per l’undici volte campione italiano il calabrese Angelo Mercuri su Fiat 500, tra i grandi favoriti della categoria. Riflettori puntati anche su Sebastiano Fiore anche lui su Fiat 500 e su Riccardo Viaggio che invece sarà su Fiat 126.

Nutrito e prestigioso anche il parterre delle storiche. Nel 4° Raggruppamento spiccano Gaetano Palumbo, recente vincitore alla Catania -Etna con la Symbol della Squadra Piloti Senesi, il marinese Ciro Barbaccia al rientro con la sua Paganucci, oltre a Olindo Cassibba su Fiat Ritmo e Aeron su Renault 5 GT Turbo

Nel 3° Raggruppamento saranno protagonisti Luigi Cosentino, melillese davvero performante con la Fiat X 1/9 Sil 1600 Dario Maria Sagone Messana, sempre X 1/9 ma di Classe 1300 e il pilota di casa appassionato e anche nello staff organizzativo Salvatore Mortellaro su VW Golf Gti.

Nel 2° Raggruppamento spicca il presidente dell’Automobile Club Siracusa Sergio Imbrò con la Porsche del Team Guagliardo, ma attenzione alle Alfa Romeo GTAM di Michele Barbagallo, e Livio Scaccianoce, alla Bella Ford di Nicola Scaccianoce, mentre nel 1° il più accreditato appare Antonio Piazza su BMW, anche se non potrà passare inosservata la presenza del veterano Salvatore Spinelli con la splendida Alfa Romeo Giulietta SZT.

A completare il quadro delle auto infine Giovanni Cassibba con l’Osella PA20 S BMW della Scuderia Ateneo Motorsport Asd. Il pilota comisano arriva a Sortino dopo essersi già messo in grande evidenza alla recente Catania-Etna, dove vincendo il proprio raggruppamento delle CLASSICHE aveva ottenuto un notevole quinto tempo assoluto nel confronto “indiretto” con le moderne.