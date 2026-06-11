Movida, Ortigia Resistente: “Dal sindaco Italia nessuna risposta sostanziale. Chi governa non può rinviare tutto a un futuro indefinito”

Silenzio dal sindaco Francesco Italia alle richieste contenute nell’esposto collettivo presentato dal comitato e dai cittadini firmatari in materia di immissioni sonore, quiete pubblica e vivibilità del centro storico. Questa la denuncia del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente

“L’esposto era rivolto innanzitutto al sindaco, perché è il sindaco l’autorità chiamata ad assumere, quando ne ricorrono i presupposti, provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dell’ambiente urbano e della quiete dei residenti. – si legge nella nota del comitato – Non abbiamo chiesto di interrompere la movida. Non abbiamo chiesto di impedire ai giovani di divertirsi. Non abbiamo chiesto di colpire indiscriminatamente le attività economiche.

Abbiamo chiesto, molto più semplicemente, che la movida venga regolata, controllata e ricondotta entro limiti compatibili con la vita quotidiana di chi abita, lavora e investe in Ortigia e nella zona Umbertina.

Abbiamo chiesto che siano contemperate le esigenze dei residenti con quelle delle attività serali e dei locali che fanno musica, nel rispetto delle regole già esistenti. Regole che, ancora oggi, legittimano le Forze di Polizia e la Polizia Municipale a intervenire e sanzionare chi viola i limiti acustici, gli orari autorizzati o le prescrizioni imposte.

Il Comitato ha agito con senso di responsabilità, proponendo soluzioni tecniche e organizzative e adozione di ordinanze contingibili per affrontare l’emergenza attuale. A tutto questo, però, non è stata data alcuna risposta puntuale.

L’unico riscontro ricevuto rinvia genericamente a un futuro percorso regolamentare o di zonizzazione acustica, senza indicare cosa verrà fatto, quando verrà fatto e soprattutto cosa si intenda fare oggi, nella stagione in corso, per contrastare un fenomeno che non è ipotetico, ma già documentato e vissuto quotidianamente da anni dai cittadini. Rinviare tutto a un futuro non meglio definito significa, nei fatti, non rispondere alla richiesta principale: attivare ora gli strumenti che il Sindaco già possiede per tutelare la quiete pubblica e il diritto alla salute. Ebbene, ad oggi, nulla di quanto richiesto è stato realmente fornito.

Non è stata data risposta sulle ordinanze contingibili.

Non è stata data risposta sugli orari.

Non è stata data risposta sui limiti.

Non è stata data risposta sugli impianti direzionali.

Non è stata data risposta sui tecnici acustici reperibili nelle ore serali e notturne.

Non è stata data risposta su un sistema di controlli più efficace.

Non è stata data risposta su un regime sanzionatorio progressivo per i trasgressori abituali.

Non è stata data risposta sostanziale neppure alla richiesta di accesso agli atti, con particolare riferimento ai verbali e agli accertamenti della Polizia Municipale, svolti autonomamente o insieme ad ARPA durante il 2025.

Il Comitato ha cercato fino ad oggi un’interlocuzione costruttiva. Ha formulato proposte, non slogan. Ha chiesto regole, non divieti generalizzati. Ha invocato il rispetto di diritti costituzionalmente garantiti, non privilegi di parte. Ma la disponibilità al dialogo non può trasformarsi in accettazione del silenzio o del rinvio permanente. Dopo gli atti di buona volontà compiuti dal Comitato, la palla passa ora ai residenti e ai cittadini che lamentano danni, disagi, insonnia, perdita di qualità della vita e compromissione del diritto alla quiete domestica. Saranno loro, se lo riterranno, a valutare iniziative di diverso tenore nelle sedi competenti.

La vivibilità del centro storico non è un fastidio burocratico. È un diritto. Ed è dovere di chi governa tutelarlo.”