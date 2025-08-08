Movida sicura a Siracusa, fermato con una pistola all’ingresso di un locale: arrestato

Già dall’inizio della stagione estiva, la Questura di Siracusa ha implemento i servizi di prevenzione e controllo del territorio nelle aree turistiche e balneari della provincia al fine di garantire un sereno svolgimento delle serate di divertimento anche nei luoghi della così detta “movida”.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato dei controlli nei pressi dei vari lidi della località Fontane Bianche.





Durante le procedure di identificazione di un gruppo di 5 ragazzi per l’ingresso a un lido balneare ove si stava svolgendo una serata di intrattenimento danzante, un giovane, al fine di sottrarsi al controllo, si è improvvisamente dato alla fuga.

I poliziotti hanno quindi ingaggiato un inseguimento riuscendo a bloccare all’interno del parcheggio l’uomo che, sentendosi braccato, si era appena liberato di una pistola modificata perfettamente funzionante, rifornita di cinque colpi calibro 6,35, che veniva prontamente recuperata dagli uomini della Mobile.

Il soggetto, pertanto, è stato arrestato per il reato di porto abusivo di arma da fuoco e condotto nel carcere di Cavadonna.

Un altro diciottenne, nell’ambito dei medesimi controlli, è stato trovato in possesso di un tirapugni e pertanto è stato denunciato per porto abusivo di armi.