Mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, il Consiglio Comunale di Noto si esprimerà il 18 agosto

Palazzo Ducezio a Noto

L’iniziativa, annunciata dal presidente del Consiglio Comunale Pietro Rosa, è stata approvata all’unanimità nella Conferenza dei Capigruppo, che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione

Il Consiglio Comunale di Noto discuterà lunedì 18 agosto alle ore 18:30, nell’aula “C. Passarello” di Palazzo Ducezio, una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la promozione di una pace giusta in Medio Oriente. L’iniziativa, annunciata dal presidente del Consiglio Comunale Pietro Rosa, è stata approvata all’unanimità nella Conferenza dei Capigruppo, che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione.

La mozione, se approvata, costituirà un documento ufficiale con cui il Comune di Noto si rivolgerà alle istituzioni nazionali, trasmettendolo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e agli uffici di Presidenza di Camera e Senato.


Tra i punti chiave della proposta: Riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa, sostegno alle iniziative diplomatiche per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili, fornitura costante di aiuti umanitari, supporto al “Piano Arabo” per la ricostruzione di Gaza, contrarietà a qualsiasi espulsione forzata dei palestinesi, sospensione della vendita di armi a Israele in linea con le normative UE e ONU e difesa dell’indipendenza della Corte Penale Internazionale e rispetto dei mandati da essa emessi.

Il documento sarà sottoscritto dai capigruppo consiliari Giovanni Campisi, Salvo Cutrali, Renato Di Rosa, Giovanni Ferrero, Giovanni Lorefice, Antonino Sammito, Tamara Vinci e Aldo Tiralongo.

Il presidente Rosa ha espresso gratitudine per l’unità d’intenti dimostrata, ringraziando in particolare il dott. Faust Scifo e Matteo Gazzara, intervenuti alla conferenza del 7 agosto, oltre alle numerose associazioni, comitati, movimenti politici e cittadini promotori, tra cui Anpi Noto, Pd locale, Aus, Carusi Amurusi, Cafe Bebè, M5S Siracusa zona sud, Agemus, Passione Civile, Il Cuore di Argante, Blu Magma, Cgil, Auser e il parroco della Cattedrale don Maurizio Novello.


