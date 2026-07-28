Cronaca FLAI CGIL

Muore un lavoratore agricolo in serra a Pachino

di Oriana Gionfriddo ·
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ambulanza

Un lavoratore agricolo è morto ieri, poco prima delle 13, all’interno di una serra nelle campagne di Pachino, mentre era al lavoro. La CGIL di Pachino e la FLAI CGIL provinciale hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’uomo, sottolineando al contempo gravi criticità nella tutela dei lavoratori esposti al caldo estremo.

Secondo il sindacato, l’Ordinanza contingibile e urgente emanata dal Presidente della Regione Siciliana lo scorso 12 giugno contro il caldo estremo presenta una lacuna significativa: il provvedimento vieta l’esposizione diretta e prolungata al sole, ma non menziona esplicitamente il lavoro all’interno delle serre. “Dimenticando che all’interno delle serre tra la luce del sole e l’aria ferma dovuta alle coperture si crea un caldo soffocante persino peggiore di quello esterno, dove la temperatura raggiunge ben oltre i 50 gradi” denunciano la CGIL e la FLAI CGIL.

“Non conosciamo nello specifico le cause né le modalità della morte del lavoratore – precisa il sindacato, che tuttavia rilancia- Continuiamo a chiedere di ampliare le tutele nei confronti dei lavoratori delle serre con l’obbligo formale dello stop nella stessa fascia oraria prevista dall’ordinanza regionale”. La CGIL chiede inoltre “controlli rigorosi e giustizia contro lo sfruttamento nel lavoro con simili ritmi e orari insostenibili”.

Un altro punto sollevato dal sindacato riguarda i tempi di soccorso. Per assistere il lavoratore colpito da malore si è dovuta attendere un’ambulanza proveniente da Sortino, comune distante diversi chilometri da Pachino. “Ci rendiamo conto?? – si chiede la CGIL, tornando a ribadire – l’indispensabile necessità di potenziare la presenza di ambulanze per ridurre i tempi di intervento, visto che il nostro territorio è già fortemente penalizzato”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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