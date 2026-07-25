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“Muse di Sicilia”, a Siracusa una giornata dedicata all’imprenditoria femminile

di Oriana Gionfriddo ·
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La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile promuovono “Muse di Sicilia”, un evento dedicato al talento, alla creatività e alla capacità imprenditoriale delle donne siciliane.

L’appuntamento si è tenuta ieri nella sede della Camera di Commercio di Siracusa, in Ortigia, e si articolerà in due momenti principali.

Alle 16:30 di ieri via ai “Dialoghi d’impresa tra valore, eleganza e visione”, occasione di confronto dedicata alle esperienze imprenditoriali, alle sfide del mondo del lavoro e alle prospettive di sviluppo del territorio.

Alle 19:30 spazio invece alla moda con una sfilata che ha avuto come protagoniste le creazioni di Sudano, Sorelle Carbè, Le tele di Aracne e Manani. A presentare la serata sarà la giornalista e conduttrice Nadia La Malfa.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Siracusa e coinvolge numerose associazioni di categoria, realtà imprenditoriali e partner del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nell’economia, nella cultura e nell’innovazione.

“Muse di Sicilia” si propone così come un momento di incontro e condivisione, capace di mettere al centro storie di impresa, tradizione, eleganza e futuro, in una cornice simbolica come quella di Ortigia. Premiate anche personalità di spicco nel mondo dell’imprenditoria femminile.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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