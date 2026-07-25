“Muse di Sicilia”, a Siracusa una giornata dedicata all’imprenditoria femminile

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La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile promuovono “Muse di Sicilia”, un evento dedicato al talento, alla creatività e alla capacità imprenditoriale delle donne siciliane.

L’appuntamento si è tenuta ieri nella sede della Camera di Commercio di Siracusa, in Ortigia, e si articolerà in due momenti principali.

Alle 16:30 di ieri via ai “Dialoghi d’impresa tra valore, eleganza e visione”, occasione di confronto dedicata alle esperienze imprenditoriali, alle sfide del mondo del lavoro e alle prospettive di sviluppo del territorio.

Alle 19:30 spazio invece alla moda con una sfilata che ha avuto come protagoniste le creazioni di Sudano, Sorelle Carbè, Le tele di Aracne e Manani. A presentare la serata sarà la giornalista e conduttrice Nadia La Malfa.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Siracusa e coinvolge numerose associazioni di categoria, realtà imprenditoriali e partner del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nell’economia, nella cultura e nell’innovazione.

“Muse di Sicilia” si propone così come un momento di incontro e condivisione, capace di mettere al centro storie di impresa, tradizione, eleganza e futuro, in una cornice simbolica come quella di Ortigia. Premiate anche personalità di spicco nel mondo dell’imprenditoria femminile.