Musica, il giovane direttore d’orchestra Domenico Famà ha inaugurato il 2026 con un sold out applaudissimo nel cuore di Ortigia

Archiviato un 2025 ricco di concerti, il giovane direttore d’orchestra Domenico Famà ha inaugurato il 2026 con un sold out applaudissimo nel cuore di Ortigia a Siracusa. Dopo il debutto a fine 2025 nella Stagione Lirica della Provincia di Lecce al Teatro Apollo con l’operita tango di Astor Piazzolla Maria de Buenos Aires e le recenti collaborazioni con l’Orchestra della Magna Grecia, il Teatro Massimo Bellini di Catania (sia per la stagione estiva che per le celebrazioni belliniane) il Giovanni Paisiello Festival e i Solisti Lucani di Matera (solista Erica Piccotti), Famà ha diretto per il secondo anno consecutivo il tradizionale Concerto di Capodanno presso il Teatro Massimo Città di Siracusa, alla guida della sua Orchestra da camera Orfeo, eccellente formazione etnea di cui è direttore musicale dal 2020 – anno della sua fondazione – ed iniziando il secondo anno come direttore d’orchestra in residence per conto dell’Associazione Siracusana Amici della Musica.

“Mi ritengo fortunato perché posso vivere da sempre la musica a 360 gradi e 365 giorni l’anno” dice Famà “cercando di dare il massimo per garantire il miglior livello artistico. Ho appena concluso di scrivere una composizione sacra per soprano e orchestra, commissionatami dall’Orchestra della Magna Grecia per il Mysterium Festival 2026; a marzo dirigerò la prima assoluta dell’opera “Le Nozze dell’Orso” di Joe Schittino, inserita nella stagione operistica del Teatro Massimo Bellini di Catania (dal 13 al 15 marzo 2026) e sarò direttore ospite a Ravenna e Forlì nella stagione concertistica di Emilia Romagna Concerti, in cui dirigerò la Young Euopean Musician Orchestra e i due virtuosi del violino Andrea Cicalese e Martino Colombo (Concerti di Pasqua 31 marzo e 1 aprile). Tutti impegni che mi riempiono di gioia e di cui sono estremamente riconoscente”.