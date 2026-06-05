Musso (AD IREM) presente all’incontro di Confindustria Siracusa con l’assessore regionale Dagnino: “Semplificazione e investimenti leve strategiche per la crescita”

IREM S.p.A. ha partecipato questa mattina all’incontro “Impresa e Sviluppo – La Regione a sostegno delle imprese”, promosso da Confindustria Siracusa in collaborazione con Confindustria Sicilia e dedicato al confronto tra il sistema produttivo siciliano e le istituzioni regionali sui temi della competitività, degli investimenti e dello sviluppo economico.

All’appuntamento, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, del presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona, del presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale e del coordinatore della Task Force per l’Attrazione degli Investimenti Carlo Amenta, è intervenuto anche l’Amministratore Delegato di IREM, Giovanni Musso.

Nel corso del dibattito sono state illustrate le principali misure messe in campo dalla Regione Siciliana per sostenere la crescita delle imprese, favorire l’occupazione e rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti nazionali e internazionali.

“Il confronto diretto tra istituzioni e imprese rappresenta un elemento fondamentale per costruire politiche di sviluppo realmente efficaci – ha dichiarato Giovanni Musso –. Abbiamo registrato una crescente attenzione da parte del Governo regionale verso le esigenze del sistema produttivo e una maggiore disponibilità al dialogo nella definizione degli strumenti di sostegno alle imprese. Si tratta di un segnale importante che va consolidato nel tempo”.

Per l’AD di IREM, la priorità resta quella della semplificazione amministrativa, considerata una delle principali leve per sostenere la competitività del territorio.

“Ridurre i tempi burocratici significa consentire alle aziende di investire più velocemente, creare nuova occupazione e generare sviluppo economico. In un contesto globale sempre più competitivo, rapidità ed efficienza amministrativa rappresentano fattori decisivi per attrarre capitali e nuovi progetti industriali”.

Musso ha inoltre evidenziato come la Sicilia disponga oggi di importanti opportunità di crescita grazie alla propria posizione strategica nel Mediterraneo, alle competenze presenti sul territorio e alla presenza di filiere industriali consolidate.

“Le imprese che operano sui mercati internazionali possono contribuire concretamente alla promozione del territorio e all’attrazione di nuovi investimenti. La Sicilia possiede risorse, professionalità e potenzialità industriali che meritano di essere valorizzate attraverso un sistema sempre più efficiente e orientato allo sviluppo”.

La partecipazione di IREM all’iniziativa conferma l’impegno dell’azienda nel contribuire al dibattito sui temi della competitività industriale, della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, nella convinzione che la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca rappresenti uno degli strumenti più efficaci per sostenere la crescita economica del territorio.