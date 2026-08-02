Mutui, a Siracusa gli importi richiesti più alti della Sicilia: tassi stabili a luglio

Attualità · L'osservatorio

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio dei mutui a 20 e 30 anni a tasso fisso si conferma stabile, con il valore che a luglio si attesta al il 3,33% (media di offerte standard e green), mentre il variabile, che si conferma l’opzione oggi più conveniente, dopo il rialzo Bce di giugno sale dal 2,58% al 2,80%.

Rispetto al mese precedente, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è chiusa, passando da 80 a 53 punti base in media: ciò significa che, considerando un mutuo a 20 anni da 140.000 €, se a giugno la rata mensile media del variabile era 56 € inferiore rispetto a quella del fisso (747 € contro 803 €), oggi la differenza è pari a 37 €: 762 € in media per il tasso indicizzato all’Euribor contro 800 € per i mutui a rata bloccata. Sul totale degli interessi da pagare nel corso dei 20 anni di finanziamento, il vantaggio del variabile si è ridotto dagli oltre 13.400 € di giugno agli 8.900 € di luglio.

Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Products di MutuiOnline.it, commenta: “Nonostante l’instabilità geopolitica internazionale e le tensioni che hanno caratterizzato i mercati nell’ultimo anno, i tassi fissi sui mutui si confermano su livelli storicamente vantaggiosi. Il confronto tra le migliori offerte disponibili nel 2025 e quelle rilevate nel 2026 restituisce infatti una variazione contenuta: nel 2026 c’è stata una lieve risalita rispetto ai minimi di fine 2025, con un margine di circa 0,10-0,15 punti percentuali in più sulle migliori offerte disponibili. Un incremento minimo, che conferma la sostanziale tenuta del mercato del credito immobiliare anche in una fase di forte incertezza internazionale”.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi alla regione Sicilia, a luglio la durata media dei mutui è pari a 24 anni e 4 mesi, dato in linea con la media nazionale di 24 anni e 6 mesi. Guardando all’importo medio richiesto, il dato regionale si attesta a 116.813 €, inferiore alla media italiana di 143.200 €, mentre il valore medio degli immobili è pari a 165.338 €, inferiore alla media nazionale di 227.000 €. In Sicilia, inoltre, l’età media dei richiedenti è di 41 anni e 5 mesi, dato superiore alla media italiana di 40 anni e 2 mesi.

Analizzando i dati provinciali relativi alla regione Sicilia, a luglio Enna risulta la provincia dove i richiedenti di mutuo sono più giovani (34 anni e 3 mesi in media), mentre a Trapani si registra l’età media più alta (45 anni e 6 mesi). Sul fronte della durata, i mutui più lunghi si osservano a Ragusa, con una media di 27 anni e 9 mesi, mentre i più brevi si registrano a Messina (20 anni e 10 mesi). Guardando all’importo medio richiesto, Siracusa è in cima alla classifica regionale con 157.250 €, mentre Agrigento è la provincia dove si chiedono le somme minori, pari a 88.154 € in media. Per quanto riguarda il valore medio degli immobili, il dato più elevato si rileva a Siracusa (226.250 €), mentre il valore più basso emerge ad Agrigento (108.846 €).