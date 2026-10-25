Mutui, a Siracusa si chiedono in media 103.530 euro: tra gli importi più bassi in Sicilia

Attualità · MutuiOnline.it

In provincia di Siracusa chi chiede un mutuo domanda in media 103.530 euro, una delle cifre più basse della Sicilia. Lo dicono i dati di MutuiOnline.it sulle richieste di mutuo nelle nove province dell’isola. Solo Caltanissetta (102.035 euro) è più in basso, mentre Enna (103.630 euro) è praticamente allo stesso livello. In testa ci sono Palermo, con 128.319 euro, Catania (121.851) e Ragusa (118.178).

Anche il valore delle case da comprare a Siracusa è più basso che in gran parte della regione: in media 157.402 euro. Solo a Caltanissetta (146.698 euro) e a Enna (146.213) si comprano case dal valore medio più basso. Le più care sono a Palermo (187.243 euro), Catania (182.862) e Ragusa (178.257).

In media il mutuo copre circa il 66% del valore della casa. È una delle quote più basse in Sicilia: solo a Messina i richiedenti si fanno finanziare una parte più piccola dell’immobile.

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L’età media di chi chiede un mutuo a Siracusa è di 39,5 anni, la stessa di Caltanissetta. Solo ad Agrigento (38,2) e a Ragusa (38,8) i richiedenti sono più giovani. I più anziani sono a Messina, con 41,5 anni.

I siracusani scelgono mutui con una durata media di 23,8 anni, come ad Agrigento, cioè a metà classifica. I mutui più lunghi si chiedono a Palermo (24,5 anni), i più brevi a Caltanissetta (22,2).