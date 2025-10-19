Mutui in Sicilia, cresce l’interesse per il variabile. A Siracusa importi più alti e durata più breve

Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive, il mercato dei mutui in Italia continua a mostrare segnali positivi per i consumatori. In particolare, in Sicilia si conferma la preferenza per il tasso fisso, ma emergono anche segnali di apertura verso il variabile, più conveniente dopo i ribassi registrati tra il 2024 e il 2025.
Secondo i dati dell’Osservatorio MutuiOnline.it, nel terzo trimestre del 2025 il 94% dei clienti siciliani sceglie ancora la stabilità del fisso. Tuttavia, cresce la quota di chi guarda al variabile: dal 0,1% delle richieste nel 2024 si passa al 4,4% attuale, un incremento che testimonia un cambiamento di percezione da parte delle famiglie.
Al tempo stesso, aumentano anche le domande di mutuo per l’acquisto della prima casa, che rappresentano oggi il 61,8% del totale contro il 54,6% di un anno fa. L’importo medio richiesto in Sicilia cresce dai 116.000 € del terzo trimestre 2024 ai 119.500 € dello stesso periodo del 2025, mentre il valore medio degli immobili cala leggermente, da 175.800 € a 173.900 €.
Guardando nello specifico alla provincia di Siracusa, i dati mostrano alcune differenze rispetto al trend regionale. L’età media dei richiedenti si è alzata, passando da 39,9 anni nel 2024 a 40,5 nel 2025. Parallelamente, però, la durata dei mutui si è accorciata: dai 23,8 anni del 2024 ai 22,7 del 2025.
A crescere è stato invece l’importo medio richiesto, che passa da 106.768 € a 112.220 €. Stabile, invece, il valore medio degli immobili: 169.341 € nel 2024 contro 169.538 € nel 2025.
Se Palermo si conferma la provincia con gli importi medi più alti (126.520 € nel Q3 2025) e Caltanissetta quella con i valori più bassi (95.578 € nello stesso periodo), Siracusa si colloca in una fascia intermedia, con una domanda in crescita e un mercato che sembra più orientato a mutui di durata contenuta, ma con somme più consistenti rispetto allo scorso anno.
Un dato che, secondo gli analisti, potrebbe essere legato sia all’aumento dei prezzi di alcune tipologie di immobili sia alla maggiore capacità di spesa delle famiglie siracusane, che puntano a investimenti più consistenti pur mantenendo una prospettiva temporale più breve.
