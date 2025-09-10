Nasce a Priolo il “Muro Libero…per le Parole Gentili”.

I giovani potranno scrivere sul muro del Centro Polivalente frasi, testi di canzoni, poesie e altre forme di espressione artistica, creando un’opera collettiva che riflette la loro creatività.

“Sarà uno spazio aperto e inclusivo – fa sapere il sindaco Pippo Gianni – per la condivisione di idee ed emozioni, dedicato all’espressione creativa e alla libertà di pensiero”.

“Scrivere graffiti sui muri, o graffiti writing – ricorda l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Rita Limer – è una forma d’arte urbana nata negli anni ’60 a New York, dove i “writers” lasciano la propria “tag” (firma) sui muri affermando la propria presenza nello spazio urbano. È un fenomeno sociale e culturale che rappresenta una forma di espressione personale. Esistono aree designate, come i “muri liberi”, dove è permesso scrivere o dipingere. E questo avverrà anche a Priolo”.

Il muro del Polivalente, dove si trovavano frasi e disegni sconci, è stato ridipinto di bianco questa mattina ed è adesso pronto ad ospitare “Parole Gentili”.