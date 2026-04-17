Nasce a Rosolini il comitato “Futuro Nazionale” – Codice 459, il movimento di Vannacci

Nasce a Rosolini del Comitato territoriale di Futuro Nazionale, identificato con il codice 459, movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci con riferimento all’onorevole Rossano Sasso .

Il referente del Comitato è Carmelo Floriddia, già Vicesindaco della città di Rosolini, che ha deciso di aderire al progetto politico di Futuro Nazionale con convinzione e spirito di servizio verso il territorio.

“Aderisco al partito guidato da Roberto Vannacci – dichiara Floriddia – perché ritengo che oggi più che mai sia necessario difendere e valorizzare l’identità nazionale degli italiani. Un’identità che rischia di essere progressivamente smarrita in un contesto politico e culturale sempre più distante dai valori fondanti della nostra Nazione”.

“Il nostro impegno – prosegue Floriddia – sarà quello di costruire una presenza concreta sul territorio, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni reali. Crediamo in un’Europa forte, ma fondata su nazioni solide, identitarie e rispettate”