Nasce a Siracusa il secondo comitato costituente di Futuro Nazionale con il numero 574 , il referente sarà Andrea Filippo Giganti, giovane studente universitario che ha sposato il “Progetto Vannacci” assieme ad altri colleghi universitari e giovani siracusani che credono e si identificano nei valori e ideali della vera destra sociale. Il comitato viene dedicato a Sergio Ramelli, giovane studente di 18 anni ucciso nel 1975 da Militanti di Avanguardia Operaia a Milano.

Il referente Andrea Giganti a rappresentanza del suo comitato sarà presente il 13 e 14 Giugno 2026 a Roma, al congresso di Futuro nazionale.