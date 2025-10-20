Nasce a Siracusa un progetto sperimentale di scrittura creativa legato alla catarsi musicale e alla maieutica

Sarà presentato il 28 ottobre alle 18 all’hotel Alfeo di Siracusa il progetto sperimentale di scrittura creativa ideato da Rita Dugo, docente e autrice di romanzi, che unisce il potere evocativo della parola scritta alla forza liberatoria della musica e all’approccio maieutico.

Un percorso formativo nuovo, coinvolgente, intimo, dove la scrittura diventa strumento per ascoltarsi, conoscersi, liberarsi e rinascere. Un’esperienza che attraversa emozioni profonde, pensata per chi sente il bisogno di trasformare il proprio vissuto in espressione artistica, dando voce alle virtù, ai talenti e ai sentimenti custoditi nell’anima.

Il progetto nasce da una profonda intuizione di Rita Dugo, e si configura come un viaggio interiore alla scoperta di sé, dove l’arte di emozionare si fonde con quella di emozionarsi. Un laboratorio creativo, ma anche un cammino umano, in cui la scrittura non è solo tecnica, ma ascolto, memoria, trasformazione. La prestigiosa Treccani Emporium, sotto la direzione dell’amministratore delegato Salvatore Cobuzio, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo nel progetto il valore culturale e formativo.