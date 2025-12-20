Nasce anche a Siracusa l’impegno di “Volunteers”: giovani in prima linea per solidarietà e inclusione

Arriva anche a Siracusa lo spirito e l’energia di Volunteers, la prima rete di volontariato giovanile d’Italia, nata dal sogno di un gruppo di ragazzi siciliani con l’obiettivo di rendere il bene accessibile a tutti, soprattutto ai giovani. Un’associazione che si fonda su valori come solidarietà, inclusione, trasparenza e innovazione, e che promuove un volontariato vissuto come esperienza concreta di umanità e condivisione.

Volunteers opera con numerose attività sociali, tra cui la Spesa solidale, il supporto alle mense dei poveri e i progetti di doposcuola per bambini, offrendo aiuti concreti alle comunità locali e creando spazi sicuri di crescita e aggregazione. Particolare rilievo ha anche il programma Giovani Capolavori, che dà voce alle nuove generazioni attraverso incontri e conferenze ad alto impatto sociale, e l’area Volunteers Med, composta da studenti di medicina impegnati in informazione, sensibilizzazione, formazione e azione in ambito sanitario.

Dalle scuole agli ospedali, fino alle missioni umanitarie internazionali in Paesi come El Salvador e India, l’associazione porta avanti progetti che uniscono assistenza, educazione e crescita personale. Un modello di volontariato giovane e dinamico che punta ora a radicarsi sempre di più anche nel territorio siracusano, offrendo ai ragazzi un’opportunità concreta per “fare del bene divertendosi” e diventare cittadini attivi e consapevoli.