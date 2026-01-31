Nasce Aretusapedia, l’enciclopedia digitale accessibile dedicata a Siracusa: l’idea di Alessandro Calabrò

Si chiama Aretusapedia ed è la prima enciclopedia digitale interamente dedicata a Siracusa, pensata per raccontare la città mettendo al centro l’accessibilità e l’inclusione. Il progetto è ideato da Alessandro Calabrò, blogger ipovedente di 28 anni, che ha trasformato l’amore per la sua città in uno strumento concreto per rendere cultura e territorio fruibili da tutti.

Il nome Aretusapedia (www.aretusapedia.it) si ispira alla ninfa Aretusa, figura mitologica legata a uno dei simboli più rappresentativi di Siracusa. Un richiamo identitario forte, che si unisce alla convinzione del fondatore: la conoscenza non deve avere barriere, né fisiche né informative.

Ad oggi l’enciclopedia conta circa 50 schede informative, dedicate a chiese, palazzi, piazze, monumenti, personaggi storici e tradizioni locali. Ogni scheda non si limita a raccontare il luogo dal punto di vista storico o culturale, ma include una sezione specifica sull’accessibilità, vero cuore del progetto.

Le informazioni vengono raccolte e verificate attraverso sopralluoghi diretti effettuati da Alessandro Calabrò e dai suoi collaboratori, oltre a ricerche mirate. Per ciascun sito vengono indicati, ad esempio, la presenza o l’assenza di rampe, scale, ascensori, pavimentazioni, passaggi, segnaletica e altri elementi utili alle persone con disabilità. Dove disponibili, sono segnalati anche servizi dedicati come audioguide, materiali in LIS, percorsi o mappe tattili. In caso contrario, il dato viene chiaramente indicato come “non disponibile / da verificare”, in un’ottica di trasparenza e aggiornamento continuo.

L’attenzione all’inclusione riguarda anche l’aspetto digitale: il sito web è stato sviluppato seguendo le linee guida dell’accessibilità web, con testi alternativi per le immagini, una struttura chiara dei contenuti e una navigazione compatibile con gli screen reader.

Aretusapedia si propone così come uno strumento gratuito, utile sia ai cittadini che ai turisti con esigenze specifiche, offrendo una nuova chiave di lettura di Siracusa: una città da conoscere, vivere e visitare senza barriere.