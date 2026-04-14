Nasce AssoArtisti a Siracusa: una nuova rete per tutelare i professionisti dello spettacolo

Nella sede di Confesercenti Siracusa in via Ticino, è stata ufficialmente costituita AssoArtisti Provincia di Siracusa, una nuova articolazione territoriale dedicata interamente alla rappresentanza e alla promozione del mondo dell’arte e dello spettacolo.

La nascita di questa associazione scaturisce dalla necessità impellente di offrire tutele concrete a una categoria spesso invisibile. Professionisti del teatro, della danza, della musica, delle arti visive e della cultura si trovano frequentemente a operare in condizioni di precarietà, privi di punti di riferimento per quanto riguarda questioni contrattuali, fiscali e previdenziali. AssoArtisti si pone l’obiettivo di colmare questo vuoto, diventando un punto di riferimento stabile capace di offrire sostegno e formazione.

Alla guida della neonata associazione è stata eletta Carmelinda Gentile, nota regista, attrice e scrittrice, nel ruolo di Presidente. Sarà affiancata dal coreografo Giorgio Napolitano (Vicepresidente) e dalla coordinatrice Veronica Vasques. Tra i soci costituenti figurano diversi esponenti del mondo della recitazione, come Francesco Di Lorenzo, Doriana La Fauci, Giancarlo Latina e Lorenzo Falletti.

Il raggio d’azione di AssoArtisti Siracusa sarà vasto e mirato a generare opportunità reali di lavoro. Tra i punti principali del programma figurano: Consulenza professionale, supporto in ambito fiscale, contrattuale e previdenziale; Sviluppo di spazi; individuazione di luoghi di lavoro stabili, come centri culturali, sale prova e residenze artistiche; Ricerca fondi: supporto nell’intercettare bandi regionali, nazionali ed europei per finanziare spettacoli e festival. Formazione: promozione di corsi e laboratori per le nuove generazioni di artisti.

«Gli artisti hanno bisogno non soltanto di spazi in cui esprimersi, ma anche di luoghi in cui poter lavorare, incontrarsi, provare, creare», ha dichiarato Carmelinda Gentile durante l’insediamento. La Presidente ha sottolineato come l’obiettivo sia trasformare le idee in progetti reali, partendo dalla ricchezza culturale di Siracusa per dar vita a un progetto di respiro nazionale.