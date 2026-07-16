Nasce il nuovo corso dell’Inter Club Rosolini “Peppino Prisco”: eletto il Direttivo

Attualità · Nuove direzioni

L’Inter Club Rosolini “Peppino Prisco” apre ufficialmente una nuova fase della propria storia con l’elezione del nuovo Direttivo che guiderà il sodalizio nerazzurro nei prossimi anni.

Alla Presidenza è stato eletto Emanuele Calì, chiamato a guidare un gruppo dirigente composto da soci che hanno deciso di mettere a disposizione tempo, competenze e passione per far crescere il Club e renderlo un punto di riferimento per l’intera comunità.

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Il nuovo Direttivo è così composto. Presidente: Emanuele Calì, Vicepresidente: Pietro Forino, Segretario: Corrado Latino, Tesoriere: Sergio Girasole, Direttore Artistico: Giuseppe Santacroce, Responsabile della Comunicazione: Corrado Lorefice, Collaboratore alla Comunicazione: Nino Boscarino Consiglieri: Salvatore Latino, Nicola Forino e Salvatore Salemi.

L’Inter Club Rosolini “Peppino Prisco”, fondato nel 2004, nasce dalla passione per i colori nerazzurri, ma guarda ben oltre il calcio. Il nuovo Direttivo intende infatti promuovere un progetto associativo capace di coniugare sport, aggregazione e impegno sociale, diventando un luogo di incontro aperto a tutte le generazioni.

L’obiettivo è costruire una realtà che possa rappresentare un punto di riferimento per i giovani e per le famiglie, promuovendo valori come il rispetto, l’amicizia, la solidarietà, il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Tra le iniziative in programma non ci saranno soltanto eventi dedicati all’Inter, alla visione delle partite e alle trasferte allo stadio, ma anche attività culturali, solidali, ricreative e sociali, collaborazioni con le associazioni del territorio, momenti di beneficenza e progetti rivolti ai più giovani.

«Vogliamo costruire un Club che sia motivo di orgoglio per Rosolini – dichiara il Presidente Emanuele Calì –. La nostra ambizione è quella di creare una casa per tutti gli interisti, ma anche uno spazio di aggregazione dove i valori dello sport possano trasformarsi in occasioni concrete di crescita, inclusione e condivisione. L’Inter Club dovrà essere un punto di riferimento non soltanto per chi ama il calcio, ma per tutta la comunità.»

Il nuovo Direttivo rivolge un ringraziamento a tutti i soci che hanno creduto nella rinascita del Club e invita tutti gli appassionati nerazzurri a partecipare a questo nuovo percorso.

Con entusiasmo, spirito di squadra e senso di responsabilità, l’Inter Club Rosolini “Peppino Prisco” si prepara così a scrivere una nuova pagina della propria storia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso lo sport, il volontariato e la partecipazione civica.