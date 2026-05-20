Nasce il Rotary Club Siracusa Artemide: consegna della Carta Costitutiva il 23 maggio

Siracusa si arricchisce di una nuova realtà rotariana. Sabato 23 maggio, alle 19, all’Hotel Parco delle Fontane di viale Scala Greca 325, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della Carta Costitutiva del nuovo Rotary Club Siracusa Artemide.

A consegnare la Carta sarà il Governatore del Distretto, Sergio Malizia, alla presenza delle più alte autorità rotariane e istituzionali del territorio. Primo presidente del nuovo club sarà Aurelio Alicata.

Con la nascita del Rotary Club Siracusa Artemide si aggiunge un nuovo tassello alla grande famiglia del Rotary International, nel segno dei valori di servizio, solidarietà, progettualità e impegno concreto verso la comunità.

Alla cerimonia prenderanno parte numerose personalità del mondo rotariano, tra cui i Past District Governor Giuseppe Pitari, Attilio Bruno e Arcangelo Lacagnina, il Governatore eletto 2026-2027 Lina Ricciardello e il Governatore nominato 2027-2028 Casimiro Gaetano Castronovo.

Prevista anche la presenza delle autorità istituzionali cittadine, tra cui il Prefetto di Siracusa, Sua Eccellenza Chiara Armenia, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il funzionario dell’Ufficio di Gabinetto del Comune, Giuseppe Prestifilippo.

L’evento rappresenterà un momento significativo per il territorio siracusano e per il mondo dell’associazionismo, con l’avvio ufficiale di un nuovo club pronto a promuovere iniziative sociali, culturali e solidali al servizio della collettività.