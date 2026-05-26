Nasce il Rotary Club Siracusa Artemide: consegnata la Carta Costitutiva in una serata di emozione e partecipazione

Una serata intensa e carica di emozione quella che si è svolta ieri all’Hotel Parco delle Fontane di Siracusa, dove è stata ufficialmente sancita la nascita del nuovo Rotary Club Siracusa Artemide.

Nel corso della cerimonia, il primo presidente del neonato club ha ricevuto dalle mani del governatore Sergio Malizia la Carta Costitutiva, momento simbolico che ha segnato ufficialmente l’avvio del nuovo percorso associativo.

Il Rotary Club Siracusa Artemide nasce come una nuova realtà al servizio del territorio, composta da donne e uomini accomunati dai valori della solidarietà, dell’impegno civico e del servizio alla comunità, pronti a mettere a disposizione competenze, idee e professionalità per promuovere iniziative concrete e durature.

Dopo i saluti istituzionali e il ringraziamento rivolto al governatore Sergio Malizia per aver creduto nel progetto e autorizzato la nascita del club, la cerimonia è proseguita con la tradizionale spillatura dei soci, uno dei momenti più significativi del rituale rotariano, vissuto con grande partecipazione ed emozione dai presenti.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità rotariane del distretto: il governatore in carica Sergio Malizia, il segretario distrettuale Alessia Di Vita, i Past District Governor Attilio Bruno e Giuseppe Pitari, il DGN Casimiro Gaetano Castronovo e il DGD Rosario Indelicato. Presenti anche gli assistenti del governatore Alessandro Brunno e Pietro Forestiere.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale, a nome del sindaco, è stato il vicesindaco Edy Bandiera, che ha espresso gli auguri per il nuovo club, sottolineando come il lavoro condiviso tra istituzioni e associazionismo possa tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità siracusana.

Presenti anche il funzionario del Comune di Siracusa Giuseppe Prestifilippo e l’ispettrice della Croce Rossa Italiana Donatella Capizzello.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la riuscita dell’evento, curato in ogni dettaglio e vissuto come l’inizio di una nuova e importante esperienza associativa per la città.

A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l’accompagnamento musicale di un duo formato da chitarra e violino.